Вночі РФ атакували дві області на заході: на Тернопільщині знищено дві повітряні цілі, на Хмельниччині спалахнула пожежа (оновлено). ФОТОрепортаж
У ніч проти 3 вересня російські війська атакували Тернопільську та Хмельницьку області ударними безпілотниками. На Тернопільщині повітряні цілі вдалося знищити силам протиповітряної оборони, а на Хмельниччині внаслідок атаки виникла пожежа на території одного з підприємств.
На Тернопільщині знищили два реактивні БпЛА
Уночі Тернопільщину атакували реактивні безпілотники. Обидві повітряні цілі знищили сили ППО.
"Ударів по області та місту вдалося уникнути завдяки вправній роботі ППО", - зазначив начальник ОВА Тарас Пастух.
Після знищення цілей повітряну небезпеку в області скасували.
Внаслідок атаки виникла пожежа трав'яних масивів.
"Ударів по області та місту вдалося уникнути завдяки вправній роботі ППО. Дякуємо нашим захисникам неба", - наголосив начальник ОВА.
На Хмельниччині загорілися складські приміщення
Хмельницька область також зазнала атаки російських ударних безпілотників. За даними начальника ОВА Сергія Тюріна, в області працювали сили протиповітряної оборони.
Внаслідок атаки виникла пожежа площею близько 200 квадратних метрів у складських приміщеннях одного з підприємств.
На місці працювали підрозділи ДСНС. Пожежу вже локалізували.
Як повідомили у ДСНС України, ворог атакував область двічі за ніч. Один чоловік дістав уламкові поранення.
"Уламки БпЛА впали на територію підприємства - загорілася вантажівка, пошкоджено склад. Поранено водія авто, його госпіталізували", - розповіли у відомстві.
Під час повторної атаки пожежа спалахнула на території ще одного підприємства області.
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