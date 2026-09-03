Вночі РФ атакували дві області на заході: на Тернопільщині знищено дві повітряні цілі, на Хмельниччині спалахнула пожежа (оновлено). ФОТОрепортаж

У ніч проти 3 вересня російські війська атакували Тернопільську та Хмельницьку області ударними безпілотниками. На Тернопільщині повітряні цілі вдалося знищити силам протиповітряної оборони, а на Хмельниччині внаслідок атаки виникла пожежа на території одного з підприємств.

На Тернопільщині знищили два реактивні БпЛА

Уночі Тернопільщину атакували реактивні безпілотники. Обидві повітряні цілі знищили сили ППО.

"Ударів по області та місту вдалося уникнути завдяки вправній роботі ППО", - зазначив начальник ОВА Тарас Пастух.

Після знищення цілей повітряну небезпеку в області скасували.

Внаслідок атаки виникла пожежа трав'яних масивів.

"Ударів по області та місту вдалося уникнути завдяки вправній роботі ППО. Дякуємо нашим захисникам неба", - наголосив начальник ОВА.

На Хмельниччині загорілися складські приміщення

Хмельницька область також зазнала атаки російських ударних безпілотників. За даними начальника ОВА Сергія Тюріна, в області працювали сили протиповітряної оборони.

Внаслідок атаки виникла пожежа площею близько 200 квадратних метрів у складських приміщеннях одного з підприємств.

На місці працювали підрозділи ДСНС. Пожежу вже локалізували.

Як повідомили у ДСНС України, ворог атакував область двічі за ніч. Один чоловік дістав уламкові поранення.

"Уламки БпЛА впали на територію підприємства - загорілася вантажівка, пошкоджено склад. Поранено водія авто, його госпіталізували", - розповіли у відомстві.

Під час повторної атаки пожежа спалахнула на території ще одного підприємства області.









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