В Украине работают более 100 подземных школ, - МОН

В Украине уже работают более 100 подземных школ, которые в полной мере обеспечивают учебный процесс. В то же время еще 131 подобное укрытие сейчас строится.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в телеэфире рассказал министр образования и науки Андрей Бутенко.

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По его словам, в настоящее время 82% учеников могут быть охвачены различными видами укрытий.

Речь идет как о самых простых укрытиях, так и о больших помещениях, оборудованных для пребывания детей во время воздушных тревог.

"Сейчас 82% учащихся, если мы говорим о школах, могут быть обеспечены различными видами укрытий. Это укрытия разного типа, иногда — самые простые, иногда — большие открытые пространства", — отметил министр.

Еще 131 объект находится в стадии строительства

По данным главы МОН, в настоящее время в Украине ведется строительство 131 защитного объекта, который должен обеспечивать возможность полноценного обучения во время угроз.

18 из них предназначены для детских садов.

На эти нужды в 2026 году государство выделило 6 млрд гривен.

Часть укрытий требует усовершенствования

Бутенко подчеркнул, что имеющиеся укрытия необходимо и в дальнейшем ремонтировать и совершенствовать.

По его словам, общины и центральные органы власти должны быть готовы к новым вызовам, которые создают российские атаки.

"Мы должны быть готовы к различным вызовам… должны адаптироваться — и, несмотря на все угрозы, готовить наших детей к будущей жизни", — подчеркнул министр.

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