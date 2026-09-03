В Україні працюють понад 100 підземних шкіл, - МОН

В Україні вже працюють понад 100 підземних шкіл, які повноцінно забезпечують навчальний процес. Водночас ще 131 подібне укриття нині будується.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телеефірі розповів міністр освіти і науки Андрій Бутенко.

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За його словами, наразі 82% учнів можуть бути охоплені різними видами укриттів.

Йдеться як про найпростіші укриття, так і про великі приміщення, обладнані для перебування дітей під час повітряних тривог.

"Зараз 82% здобувачів освіти, якщо ми говоримо про школи, можуть бути охоплені різними видами укриттів. Це укриття різного плану, інколи — найпростіші укриття, інколи — великі опен-спейси", — зазначив міністр.

Ще 131 об’єкт будують

За даними очільника МОН, нині в Україні триває будівництво 131 захисного об’єкта, який має забезпечувати можливість повноцінного навчання під час загроз.

18 із них призначені для дитячих садків.

На ці потреби у 2026 році держава виділила 6 млрд гривень.

Частина укриттів потребує вдосконалення

Бутенко наголосив, що наявні укриття необхідно й надалі ремонтувати та вдосконалювати.

За його словами, громади та центральні органи влади мають бути готовими до нових викликів, які створюють російські атаки.

"Ми маємо бути готові до різних викликів… маємо адаптуватися - і попри всі загрози готувати наших дітей до майбутнього життя", - наголосив міністр.

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