У Харкові відкрили десяту підземну школу на 2,7 тисячі учнів

У Немишлянському районі Харкова 1 вересня відкрили нову підземну школу, яка стала десятою в місті. Вона розрахована на 2,7 тисячі учнів та дозволить дітям з 11 шкіл району частково повернутися до очного навчання в умовах постійної загрози російських обстрілів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це журналістам під час відкриття розповів міський голова Харкова Ігор Терехов.

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Школа працюватиме у три зміни

Новий освітній простір площею понад 1,5 тис. кв. м став першою підземною школою у Немишлянському районі. Раніше місцеві діти могли відвідувати лише невелику метрошколу.

Одночасно заклад може прийняти 360 учнів. Навчання організують шість днів на тиждень у три зміни.

Першокласники приходитимуть на очні заняття тричі на тиждень, старшокласники – двічі. Частину предметів учні продовжать вивчати дистанційно.

У школі облаштували інтерактивні тематичні класи, комп’ютерний кабінет, ресурсну кімнату, буфетну зону та актову залу на 100 місць. Є й незвичні навчальні простори – "кабінет морозива" та "кабінет майбутніх лідерів", присвячений найбільшим підприємствам району.

Над підземною школою облаштували спортивний майданчик із футбольним, баскетбольним та волейбольним полями.

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У Харкові вже 24 безпечні локації для навчання

За словами Терехова, нова школа стала першою в Харкові, на будівництво якої місто отримало кошти безпосередньо з державного бюджету. Попередні підземні школи фінансували з міського бюджету та за підтримки міжнародних партнерів.

"Тут будуть навчатися діти з 11 шкіл цього району. Але моє бажання, щоб у нас було хоча б три такі школи у Немишлянському районі. Потреба є, і це при тому, що 10 підземних шкіл побудовано", – зазначив мер.

Загалом у Харкові облаштовано 24 безпечні локації для навчання: 10 підземних шкіл, сім метрошкіл та протирадіаційні укриття. У змішаному форматі нині навчаються близько 52–53% харківських школярів.

Водночас кількість учнів у місті продовжує скорочуватися. Цього навчального року їх на 4,6 тис. менше, ніж торік, а першокласників – на 600 менше. Проєкти ще двох підземних шкіл та дитячого садка очікують на фінансування.

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