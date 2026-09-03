15 лет лишения свободы получила жительница Киева за попытку поджога автомобиля украинского военного

По обвинению прокуроров Офиса Генерального прокурора суд признал виновной женщину, которая вела разведывательную и подрывную деятельность на территории города Киева, а именно в государственной измене.

Ей назначено наказание — 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества, сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.

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Прокуроры доказали, что в 2024 году женщина согласилась сотрудничать с представителями спецслужб РФ, которые предложили ей денежное вознаграждение за выполнение заданий по поиску, фотографированию, передаче сведений о местонахождении и последующему поджогу автомобилей, принадлежащих военнослужащим Вооруженных сил Украины.

Доказано, что в конце июня осужденная сфотографировала автомобиль военнослужащего территориального центра комплектования и социальной поддержки и передала его фотографию через приложение Telegram представителю спецслужбы РФ. Впоследствии последняя изготовила для этого самодельное зажигательное устройство.

Также доказано, что в тот же день, выполняя задание представителя спецслужбы РФ, осужденная предприняла попытку заложить самодельное зажигательное устройство с целью поджога заранее определенного автомобиля военнослужащего Вооруженных сил Украины, после чего была задержана сотрудниками Службы безопасности Украины.

Средства осужденной в сумме почти полмиллиона гривен, после проведения соответствующих процессуальных действий, будут взысканы в доход государства.

В суде женщина свою вину не признала. До вступления приговора в законную силу она будет находиться под стражей.

Также прокуроры Офиса Генерального прокурора заочно сообщили о подозрении российскому сотруднику спецслужб, который завербовал осужденную и ставил перед ней задачи.

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