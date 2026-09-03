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15 лет лишения свободы получила жительница Киева за попытку поджога автомобиля украинского военного

15 лет лишения свободы получила жительница Киева за государственную измену

По обвинению прокуроров Офиса Генерального прокурора суд признал виновной женщину, которая вела разведывательную и подрывную деятельность на территории города Киева, а именно в государственной измене.

Ей назначено наказание — 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества, сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.

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Прокуроры доказали, что в 2024 году женщина согласилась сотрудничать с представителями спецслужб РФ, которые предложили ей денежное вознаграждение за выполнение заданий по поиску, фотографированию, передаче сведений о местонахождении и последующему поджогу автомобилей, принадлежащих военнослужащим Вооруженных сил Украины.

Доказано, что в конце июня осужденная сфотографировала автомобиль военнослужащего территориального центра комплектования и социальной поддержки и передала его фотографию через приложение Telegram представителю спецслужбы РФ. Впоследствии последняя изготовила для этого самодельное зажигательное устройство.

Также доказано, что в тот же день, выполняя задание представителя спецслужбы РФ, осужденная предприняла попытку заложить самодельное зажигательное устройство с целью поджога заранее определенного автомобиля военнослужащего Вооруженных сил Украины, после чего была задержана сотрудниками Службы безопасности Украины.

Средства осужденной в сумме почти полмиллиона гривен, после проведения соответствующих процессуальных действий, будут взысканы в доход государства.

В суде женщина свою вину не признала. До вступления приговора в законную силу она будет находиться под стражей.

Также прокуроры Офиса Генерального прокурора заочно сообщили о подозрении российскому сотруднику спецслужб, который завербовал осужденную и ставил перед ней задачи.

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Автор: 

Киев (27358) СБУ (21427) ГРУ РФ (123) Офис Генпрокурора (3358)
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