15 років ув’язнення отримала жителька Києва за спробу підпалу автомобіля українського військового

За публічного обвинувачення прокурорів Офісу Генерального прокурора суд визнав винною жінку, яка здійснювала розвідувальну та підривну діяльність на території міста Києва, а саме державну зраду.

Їй призначено покарання - 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна, повідомила пресслужба Офісу Генпрокурора, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Прокурори довели, що у 2024 році жінка погодилась співпрацювати з представниками спецслужб РФ, які запропонували їй грошову винагороду за виконання завдань щодо пошуку, фотографування, передання відомостей про місцерозташування і подальшого підпалу автомобілів, що належали військовослужбовцям Збройних сил України.

Доведено, що вкінці червня засуджена сфотографувала автомобіль військовослужбовця територіального центру комплектування та соціальної підтримки і передала його фотозображення через застосунок телеграм представнику спецслужби РФ. В подальшому остання виготовила для цього саморобний запальний пристрій.

Також доведено, що того ж дня, виконуючи завдання представника спецслужби рф, засуджена здійснила спробу закласти саморобний запальний пристрій з метою підпалу заздалегідь визначеного автомобіля військовослужбовця Збройних сил України, після чого була затримана працівниками Служби безпеки України.

Кошти засудженої у сумі майже пів мільйона гривень, після проведення відповідних процесуальних дій, буде стягнуто в дохід держави.

У суді жінка своєї вини не визнала. До набрання вироком законної сили вона перебуватиме під вартою.

Також прокурори Офісу Генерального прокурора заочно повідомили про підозру російському спецслужбісту, який завербував та ставив завдання засудженій.

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