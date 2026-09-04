Бывшего главу Запорожской ОГА Федорова назначили главой Агентства восстановления

Ивана Федорова освободили от должности главы Запорожской ОГА и назначили главой Государственного агентства по восстановлению и развитию инфраструктуры.

Об этом сообщил постоянный представитель Кабинета Министров в Верховной Раде Тарас Мельничук, передает Цензор.НЕТ.

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Так, с должности главы Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Украины был уволен Сергей Сухомлин.

В то же время правительство назначило на эту должность Ивана Федорова, который до этого возглавлял Запорожскую ОГА.

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Что этому предшествовало?

Федоров возглавлял Запорожскую областную военную администрацию с февраля 2024 года.

Известно, что руководитель Агентства восстановления Сергей Сухомлин подал заявление об увольнении по собственному желанию 29 июля 2026 года. Он занимал эту должность с сентября 2024 года.

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