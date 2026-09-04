Колишнього голову Запорізької ОВА Федорова призначено головою Агентства відновлення

Івана Федорова звільнили з посади голови Запорізької ОВА та призначили головою Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури.

Про це повідомив постійний представник Кабінету Міністрів у Верховній Раді Тарас Мельничук, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Так, з посади голови Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України було звільнено Сергія Сухомлина.

Водночас уряд призначив на цю посаду Івана Федорова, який до цього очолював Запорізьку ОВА.

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Що передувало?

Федоров очолював Запорізьку обласну військову адміністрацію з лютого 2024 року.

Відомо, що керівник Агентства відновлення Сергій Сухомлин подав заяву про звільнення за власним бажанням 29 липня 2026 року. Він обіймав цю посаду з вересня 2024 року.

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