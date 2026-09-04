Колишнього голову Запорізької ОВА Федорова призначено головою Агентства відновлення
Івана Федорова звільнили з посади голови Запорізької ОВА та призначили головою Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури.
Про це повідомив постійний представник Кабінету Міністрів у Верховній Раді Тарас Мельничук, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
Так, з посади голови Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України було звільнено Сергія Сухомлина.
Водночас уряд призначив на цю посаду Івана Федорова, який до цього очолював Запорізьку ОВА.
Що передувало?
Федоров очолював Запорізьку обласну військову адміністрацію з лютого 2024 року.
Відомо, що керівник Агентства відновлення Сергій Сухомлин подав заяву про звільнення за власним бажанням 29 липня 2026 року. Він обіймав цю посаду з вересня 2024 року.
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