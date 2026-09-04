На Запорожском направлении погиб журналист и медиадизайнер Руслан Рудукан
На фронте погиб 47-летний Руслан Рудукан — журналист, медиадизайнер и военнослужащий 153-й отдельной механизированной бригады. Он погиб в бою на Запорожском направлении.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Информационной службе НСЖУ.
По словам близкого друга Руслана, журналиста Сергея Сука, в последний раз Рудукан выходил на связь вечером 30 августа, накануне выхода на боевые позиции.
В последние месяцы он публиковал короткие фронтовые заметки о сослуживцах, войне и людях, которые остаются людьми даже в самых тяжелых обстоятельствах.
Более 20 лет работал в СМИ
Руслан Рудукан родился 1 апреля 1979 года в Умани. В 2001 году окончил физико-математический факультет Уманского государственного педагогического университета имени Павла Тычины.
Впоследствии переехал в Черкассы, где работал в местных СМИ более двух десятилетий. Публиковался, в частности, в газете "Пресс-Центр", сотрудничал с изданием "Строительство и реконструкция" и другими СМИ.
Одной из его любимых тем было историко-архитектурное наследие Умани. Он исследовал подземные ходы города, старинные сооружения и туристический потенциал региона.
Совмещал журналистику с медиадизайном
Рудукан также много лет работал в полиграфии и газетной верстке. Он создавал макеты для "Деловой Черкащины", "Черкасского региона", "Чернобыльской газеты", "Родной Черкащины", "Народной правды" и других изданий.
Коллеги вспоминали его как специалиста, который одинаково уверенно работал и с журналистскими материалами, и с дизайном газетных полос.
После начала большой войны ушел в армию
После начала полномасштабного вторжения России Рудукан отправил жену с сыном в Польшу, а сам остался в Украине и занимался волонтерством.
По словам друга Сергея Сука, Руслан с самого начала стремился попасть в армию, однако состояние здоровья не позволяло ему сразу мобилизоваться. Несмотря на это, впоследствии он добился зачисления в Силы обороны.
Военную службу он совмещал с физической и интеллектуальной работой, поддерживал сослуживцев и рассказывал о тех, кто оставался на фронте, и о тех, кто погиб.
Национальный союз журналистов Украины выразил соболезнования семье, друзьям и коллегам Руслана Рудукана.
"Каждая такая утрата — это не только оборванная жизнь. Это утраченные тексты, которые уже не будут написаны, и темы, которые уже никто не раскроет так, как раскрыл бы он. НСЖУ продолжает документировать потери среди украинских журналистов — тех, кто погиб при исполнении профессиональных обязанностей, и тех, кто, как Руслан Рудукан, сменил редакцию на военную форму", — подчеркнули в НСЖУ.
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