На Запорожском направлении погиб журналист и медиадизайнер Руслан Рудукан

На фронте погиб 47-летний Руслан Рудукан — журналист, медиадизайнер и военнослужащий 153-й отдельной механизированной бригады. Он погиб в бою на Запорожском направлении.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Информационной службе НСЖУ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

По словам близкого друга Руслана, журналиста Сергея Сука, в последний раз Рудукан выходил на связь вечером 30 августа, накануне выхода на боевые позиции.

В последние месяцы он публиковал короткие фронтовые заметки о сослуживцах, войне и людях, которые остаются людьми даже в самых тяжелых обстоятельствах.

Более 20 лет работал в СМИ

Руслан Рудукан родился 1 апреля 1979 года в Умани. В 2001 году окончил физико-математический факультет Уманского государственного педагогического университета имени Павла Тычины.

Впоследствии переехал в Черкассы, где работал в местных СМИ более двух десятилетий. Публиковался, в частности, в газете "Пресс-Центр", сотрудничал с изданием "Строительство и реконструкция" и другими СМИ.

Одной из его любимых тем было историко-архитектурное наследие Умани. Он исследовал подземные ходы города, старинные сооружения и туристический потенциал региона.

Совмещал журналистику с медиадизайном

Рудукан также много лет работал в полиграфии и газетной верстке. Он создавал макеты для "Деловой Черкащины", "Черкасского региона", "Чернобыльской газеты", "Родной Черкащины", "Народной правды" и других изданий.

Коллеги вспоминали его как специалиста, который одинаково уверенно работал и с журналистскими материалами, и с дизайном газетных полос.

После начала большой войны ушел в армию

После начала полномасштабного вторжения России Рудукан отправил жену с сыном в Польшу, а сам остался в Украине и занимался волонтерством.

По словам друга Сергея Сука, Руслан с самого начала стремился попасть в армию, однако состояние здоровья не позволяло ему сразу мобилизоваться. Несмотря на это, впоследствии он добился зачисления в Силы обороны.

Военную службу он совмещал с физической и интеллектуальной работой, поддерживал сослуживцев и рассказывал о тех, кто оставался на фронте, и о тех, кто погиб.

Национальный союз журналистов Украины выразил соболезнования семье, друзьям и коллегам Руслана Рудукана.

"Каждая такая утрата — это не только оборванная жизнь. Это утраченные тексты, которые уже не будут написаны, и темы, которые уже никто не раскроет так, как раскрыл бы он. НСЖУ продолжает документировать потери среди украинских журналистов — тех, кто погиб при исполнении профессиональных обязанностей, и тех, кто, как Руслан Рудукан, сменил редакцию на военную форму", — подчеркнули в НСЖУ.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Киеве простились с погибшим штурмовиком Данилом Смирновым (Серфером). ВИДЕО+ФОТОрепортаж