На Запорізькому напрямку загинув журналіст і медіадизайнер Руслан Рудукан

На фронті загинув 47-річний Руслан Рудукан - журналіст, медіадизайнер та військовослужбовець 153-ї окремої механізованої бригади. Він поліг у бою на Запорізькому напрямку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в Інформаційній службі НСЖУ.

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За словами близького друга Руслана, журналіста Сергія Сука, востаннє Рудукан виходив на зв’язок увечері 30 серпня, напередодні виходу на бойові позиції.

В останні місяці він публікував короткі фронтові нотатки про побратимів, війну та людей, які залишаються людьми навіть у найважчих обставинах.

Понад 20 років працював у медіа

Руслан Рудукан народився 1 квітня 1979 року в Умані. У 2001 році закінчив фізико-математичний факультет Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.

Згодом переїхав до Черкас, де працював у місцевих медіа понад два десятиліття. Публікувався, зокрема, у газеті "Прес-Центр", співпрацював із виданням "Будівництво і реконструкція" та іншими медіа.

Однією з його улюблених тем була історико-архітектурна спадщина Умані. Він досліджував підземні ходи міста, старовинні споруди та туристичний потенціал регіону.

Поєднував журналістику з медіадизайном

Рудукан також багато років працював у поліграфії та газетній верстці. Він створював макети для "Ділової Черкащини", "Черкаського регіону", "Чорнобильської газети", "Рідної Черкащини", "Народної правди" та інших видань.

Колеги згадували його як фахівця, який однаково впевнено працював і з журналістськими матеріалами, і з дизайном газетних шпальт.

Після початку великої війни пішов до війська

Після початку повномасштабного вторгнення Росії Рудукан відправив дружину із сином до Польщі, а сам залишився в Україні та займався волонтерством.

За словами друга Сергія Сука, Руслан від початку прагнув потрапити до війська, однак стан здоров’я не дозволяв йому одразу мобілізуватися. Попри це, згодом він домігся зарахування до Сил оборони.

Військову службу поєднував із фізичною та інтелектуальною роботою, підтримував побратимів і розповідав про тих, хто залишався на фронті та тих, хто загинув.

Національна спілка журналістів України висловила співчуття родині, друзям і колегам Руслана Рудукана.

"Кожна така втрата – це не лише обірване життя. Це втрачені тексти, які вже не будуть написані, і теми, які вже ніхто не розкриє так, як розкрив би він. НСЖУ продовжує документувати втрати серед українських медійників – тих, хто загинув при виконанні професійних обов’язків, і тих, хто, як Руслан Рудукан, змінив редакцію на військову форму", - наголосили в НСЖУ.

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