Из-за ситуации с безопасностью в Киеве отменяют и переносят культурные мероприятия

Из-за ухудшения ситуации с безопасностью в Киеве отменили или перенесли как минимум шесть культурных мероприятий. Изменения коснулись фестивалей, концертов, книжных мероприятий и экскурсий, в частности "ГогольFest", "Кураж", "Покоління" и "Книжкова країна".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ

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Перенос и отмена фестивалей

Фестиваль "ГогольFest", который в сентябре возвращается в Киев после девятилетнего перерыва, вынужден перенести часть мероприятий на весну. Об этом основатель фестиваля Влад Троицкий сообщил в комментарии "Суспільне Культура".

В частности, организаторы решили не проводить мероприятия на территории главного здания Международного центра культуры и искусств (бывшего Жовтневого палацу). С 16 по 20 сентября состоится частичная программа: останутся кинопоказы и визуальная программа. Мероприятия будут проходить в "Кінопалаці". Там представят визуальную программу і резиденцию "Нагірна" и "Артсквот" - "художественную экспансию" лицея искусств, которым руководит художница Алевтина Кахидзе. Также установят инсталляцию художника Никиты Кадана, которую он специально создает для "ГогольFest".

О временной приостановке работы также заявил фестиваль "Кураж", который должен был состояться 19–20 сентября. Команда проекта сообщила, что пока не будет проводить запланированные мероприятия и вернет средства за уже приобретенные билеты и участие. Однако организаторы надеются, что удастся провести рождественский "Кураж".

В эти выходные должен был состояться фестиваль "Покоління". Однако из-за ситуации с безопасностью организаторы объявили о переносе мероприятия на 25–27 сентября. Команда отметила, что билеты остаются действительными. Сейчас организаторы ведут переговоры с артистами о переносе их выступлений на новые даты. Обновленную программу они объявят позже.

Также перенесли музыкальный шоукейс Young Blood Live, который должен был состояться 6 сентября в клубе Keller. Однако пока организаторы не сообщили новые даты. Они отметили, что обновления будут публиковать в сторисах и постах в соцсетях.

Книжный фестиваль "Книжкова країна. Загадкова", который должен был состояться на ВДНХ в Киеве, перенесли на весну.

Министерство по делам ветеранов отложило фестиваль ветеранской культуры "Коло ветеранів" (Киев), запланированный на 13 сентября, на неопределенный срок. В ведомстве подчеркнули, что мероприятие не отменено, а новую дату объявят позже.

"Вінграновський ART FEST" (Киев). Четвертый фестиваль искусств перенесли на 2027 год. Среди причин организаторы назвали не только частые авиаудары по столице, но и потенциальные риски отсутствия электроэнергии и тепла осенью.

Выступления артистов

Изменить даты выступлений вынуждены и украинские артисты. В частности, исполнитель Дмитрий Шуров (Pianoбой) сообщил о переносе киевского концерта на октябрь из-за постоянных воздушных тревог.

Также с сентября на ноябрь отложил свои спектакли автор сатирических пьес Лесь Подервянский.

Отмена экскурсий в Межигорье

Из-за ситуации с безопасностью временно отменены все экскурсии в парке-памятнике "Межигір'я". При этом территория парка остается открытой для посетителей. В администрации призвали во время воздушных тревог направляться в укрытие, расположенное в верхней части парка-памятника.

Организаторы массовых мероприятий призывают следить за обновлениями на официальных ресурсах мероприятий и с пониманием отнестись к вынужденным задержкам.