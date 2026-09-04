Через безпекову ситуацію в Києві скасовують та переносять культурні заходи

Через погіршення безпекової ситуації у Києві скасували або перенесли щонайменше шість культурних подій. Зміни торкнулися фестивалів, концертів, книжкових заходів та екскурсій, зокрема "ГогольFest", "Куражу", "Покоління" та "Книжкової країни".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ

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Перенесення і скасування фестивалів

Фестиваль "ГогольFest", який у вересні повертається до Києва після дев'ятирічної паузи, вимушений перенести частину подій на весну. Про це засновник фестивалю Влад Троїцький повідомив у коментарі "Суспільне Культура".

Зокрема, організатори вирішили не проводити події на території головної будівлі Міжнародного центру культури і мистецтв (колишнього Жовтневого палацу). З 16 по 20 вересня відбудеться часткова програма: залишаться кінопокази та візуальна програма. Події відбуватимуться у "Кінопалаці". Там представлять візуальну програму – резиденцію "Нагірна" та "Артсквот" – "мистецька експансія" ліцею мистецтв, яким керує художниця Алевтина Кахідзе. Також встановлять інсталяцію художника Нікіти Кадана, яку він спеціально створює для "ГогольFest".

Про тимчасове призупинення роботи також заявив фестиваль "Кураж", який мав відбутися 19–20 вересня. Команда проєкту повідомила, що наразі не проводитиме заплановані події та поверне кошти за вже придбані квитки й участь. Проте організатори сподіваються, що вдасться провести різдвяний "Кураж".

Цими вихідними мав відбутися фестиваль "Покоління". Проте через безпекову ситуацію організатори заявили про перенесення події на 25−27 вересня. Команда зазначила, що квитки залишаються дійсними. Наразі організатори комунікують з артистами щодо перенесення їхніх виступів на нові дати. Оновлену програму вони оголосять згодом.

Також перенесли музичний шоукейс Young Blood Live, який мав відбутися 6 вересня у клубі Keller. Проте поки організатори не повідомили нові дати. Вони зазначили, що оновлення публікуватимуть у сторизах та дописах у соцмережах.

Книжковий фестиваль "Книжкова країна. Загадкова", який мав відбутися на ВДНГ у Києві, перенесли на весну.

Міністерство у справах ветеранів відклало фестиваль ветеранської культури "Коло ветеранів" (Київ), запланований на 13 вересня, на невизначений термін. У відомстві підкреслили, що захід не скасовано, а нову дату оголосять згодом.

"Вінграновський ART FEST" (Київ). Четвертий мистецький фестиваль перенесли на 2027 рік. Серед причин організатори назвали не лише часті авіаудари по столиці, а й потенційні ризики відсутності електроенергії та тепла восени.

Виступи артистів

Змінити дати виступів змушені й українські артисти. Зокрема, виконавець Дмитро Шуров (Pianoбой) повідомив про перенесення київського концерту на жовтень через постійні повітряні тривоги.

Також із вересня на листопад відклав свої вистави автор сатиричних п’єс Лесь Подерв’янський.

Скасування екскурсій у Межигір'ї

Через безпекову ситуацію тимчасово скасували всі екскурсії у парку-пам'ятці "Межигір'я". Водночас територія парку залишається відкритою для відвідувачів. В адміністрації закликали під час повітряних тривог прямувати до укриття, яке розташоване у верхній частині парку-пам'ятки.

Організатори масових заходів закликають стежити за оновленнями на офіційних ресурсах подій та з розумінням поставитися до вимушених затримок.