Координировал атаки рашистов: до 15 лет приговорен староста громады на Херсонщине, - СБУ

Российский агент, которого СБУ разоблачила в ноябре 2025 года при корректировке обстрелов правобережья Херсонской области, приговорен к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины, передает Цензор.НЕТ.

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Помогал оккупантам и получил паспорт РФ

Установлено, что наведением вражеских атак занимался завербованный ФСБ староста одного из поселков Новокаховской громады.

Во время оккупации региона в 2022 году предатель составлял для рашистов списки жителей своей общины для проведения псевдореферендума. Тогда он получил от оккупационной администрации российский паспорт, который планировал использовать для выезда в страну-агрессора.

Однако после освобождения правобережья региона злоумышленник не успел сбежать в РФ и сначала "залег на дно" в своем поселке.

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Какие "задачи" выполнял

Отмечается, что впоследствии он начал публиковать антиукраинские комментарии в Telegram-каналах, где и попал в поле зрения российских спецслужб.

После вербовки предатель отслеживал пункты временного базирования Сил обороны, по которым рашисты готовили удары реактивной артиллерией и управляемыми авиабомбами.

Чтобы собрать разведданные, агент завуалированно опрашивал односельчан, а также визуально наблюдал за движением автоколонн украинских войск. Также к сотрудничеству с врагом предатель привлек свою мать, которая помогала ему отслеживать местоположения Сил обороны.

Далее агент должен был выехать в соседний регион для корректировки российских обстрелов Николаевской области. Но контрразведчики СБУ задержали его во время подготовки к агентурной "командировке". При обысках у него был обнаружен смартфон с доказательствами работы на ФСБ и российский паспорт.

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Государственная измена

Суд признал злоумышленника виновным по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

По факту причастности к сотрудничеству с врагом матери осужденного продолжаются следственные действия для привлечения ее к ответственности.