РФ вновь распространяет созданный ИИ фейк об украинском военном, который "плачет и просит о помощи", - ЦПД

Российская пропаганда вновь распространила в информационном пространстве старое фейковое видео о якобы 23-летнем украинском военнослужащем-новобранце. На поддельном ролике мужчина якобы плачет, просит о помощи и утверждает, что его принудительно отправили на фронт в Часов Яр.

Об этом сообщили в Центре противодействия дезинформации, передает Цензор.НЕТ.

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По данным ЦПД, российские ресурсы распространяют видео в соцсети X и на других платформах. На этот раз ролик сопровождается постами на английском и немецком языках с призывами прекратить военную помощь Украине.

В Центре подчеркнули, что видео является подделкой, созданной с помощью искусственного интеллекта.

Этот фейк не новый - ЦПД разоблачил его еще в ноябре 2025 года, когда ролик впервые начал распространяться в сети. Теперь российская пропаганда повторно использует старую подделку, ориентируя ее уже, в частности, на иностранную аудиторию.

В Центре противодействия дезинформации считают, что цель новой волны распространения фейка - дискредитировать Украину за рубежом и посеять среди иностранцев сомнения относительно дальнейшей военной поддержки Киева.

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