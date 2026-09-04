РФ вновь распространяет созданный ИИ фейк об украинском военном, который "плачет и просит о помощи", - ЦПД
Российская пропаганда вновь распространила в информационном пространстве старое фейковое видео о якобы 23-летнем украинском военнослужащем-новобранце. На поддельном ролике мужчина якобы плачет, просит о помощи и утверждает, что его принудительно отправили на фронт в Часов Яр.
Об этом сообщили в Центре противодействия дезинформации, передает Цензор.НЕТ.
По данным ЦПД, российские ресурсы распространяют видео в соцсети X и на других платформах. На этот раз ролик сопровождается постами на английском и немецком языках с призывами прекратить военную помощь Украине.
В Центре подчеркнули, что видео является подделкой, созданной с помощью искусственного интеллекта.
Этот фейк не новый - ЦПД разоблачил его еще в ноябре 2025 года, когда ролик впервые начал распространяться в сети. Теперь российская пропаганда повторно использует старую подделку, ориентируя ее уже, в частности, на иностранную аудиторию.
В Центре противодействия дезинформации считают, что цель новой волны распространения фейка - дискредитировать Украину за рубежом и посеять среди иностранцев сомнения относительно дальнейшей военной поддержки Киева.
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а який бюджет у цпд?
дуже патужна державна організація за кошти пересічних.