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Новини Російські фейки
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РФ знову поширює створений ШІ фейк про українського військового, який "плаче і просить про допомогу", - ЦПД

Російська пропаганда реанімувала фейк про 23-річного українського військового

Російська пропаганда знову запустила в інформаційний простір старе фейкове відео про нібито 23-річного українського військового-новобранця. На підробленому ролику чоловік начебто плаче, просить про допомогу та стверджує, що його примусово відправили на фронт у Часів Яр.

Про це повідомили у Центрі протидії дезінформації, передає Цензор.НЕТ.

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За даними ЦПД, російські ресурси поширюють відео у соцмережі X та на інших платформах. Цього разу ролик супроводжують дописами англійською та німецькою мовами із закликами припинити військову допомогу Україні.

У Центрі наголосили, що відео є підробкою, створеною за допомогою штучного інтелекту.

Цей фейк не новий – ЦПД викрив його ще в листопаді 2025 року, коли ролик уперше почав поширюватися в мережі. Тепер російська пропаганда повторно використовує стару підробку, орієнтуючи її вже, зокрема, на іноземну аудиторію.

У Центрі протидії дезінформації вважають, що мета нової хвилі поширення фейку – дискредитувати Україну за кордоном та посіяти серед іноземців сумніви щодо подальшої військової підтримки Києва.

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пропаганда (3035) фейк (793) ЦПД (286)
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Топ коментарі
+2
скільки людей працює у цпд?
а який бюджет у цпд?

дуже патужна державна організація за кошти пересічних.
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04.09.2026 17:37 Відповісти
+1
А самі цпд казали,що ролики зі свавіллям тцк,знімають польські спецслужби.
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04.09.2026 17:42 Відповісти

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