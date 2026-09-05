1 384 3
Враг атакует Полтаву: попадание в склад предприятия (обновлено)
Утром 5 сентября 2026 года войска РФ атаковали Полтаву.
Об этом сообщил в Telegram-канале глава Полтавской ОГА Виталий Дякивнич, передает Цензор.НЕТ.
Первые подробности
"В Полтаве прогремел взрыв. Информация уточняется. До отбоя воздушной тревоги оставайтесь в укрытиях!", — отметил глава ОГА.
По данным Воздушных сил, враг атаковал город реактивным БПЛА.
Более подробной информации о вражеской атаке на данный момент нет.
Обновленная информация
По данным ОВА, в Полтавской громаде произошло попадание вражеского БПЛА по складскому помещению одного из частных предприятий. Взрывной волной повреждены близлежащие дома. По состоянию на данный момент, обращений в экстренные службы по поводу травмированных не поступало. Информация уточняется.
Новость будет обновляться
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль