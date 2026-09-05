Враг атакует Полтаву: попадание в склад предприятия (обновлено)

Утром 5 сентября 2026 года войска РФ атаковали Полтаву.

Об этом сообщил в Telegram-канале глава Полтавской ОГА Виталий Дякивнич, передает Цензор.НЕТ.

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Первые подробности

"В Полтаве прогремел взрыв. Информация уточняется. До отбоя воздушной тревоги оставайтесь в укрытиях!", — отметил глава ОГА.

По данным Воздушных сил, враг атаковал город реактивным БПЛА.

Более подробной информации о вражеской атаке на данный момент нет.

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Обновленная информация

По данным ОВА, в Полтавской громаде произошло попадание вражеского БПЛА по складскому помещению одного из частных предприятий. Взрывной волной повреждены близлежащие дома. По состоянию на данный момент, обращений в экстренные службы по поводу травмированных не поступало. Информация уточняется.

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