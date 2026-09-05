Ворог атакував Полтаву: влучання у склад підприємства (оновлено)
Зранку 5 вересня 2026 року війська РФ атакували Полтаву.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Полтавської ОВА Віталій Дяківнич, інформує Цензор.НЕТ.
Перші деталі
"У Полтаві пролунав вибух. Інформація уточнюється. До відбою повітряної тривоги перебувайте в укриттях!", - зазначив очільник ОВА.
За даними Повітряних сил, ворог атакував місто реактивним БпЛА.
Більше інформації щодо ворожої атаки на цю мить не відомо.
Оновлена інформація
За даними ОВА, у Полтавській громаді відбулося влучання ворожого БпЛА по складському приміщенню одного з приватних підприємств. Вибуховою хвилею пошкоджено прилеглі будинки. Станом на зараз, звернень до екстрених служб щодо травмованих не надходило. Інформація уточнюється.
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