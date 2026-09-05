Воздушного перемирия не будет: Россия нанесла новые удары по Украине

Утром 5 сентября Минобороны РФ заявило о новых ударах по Украине. Накануне Зеленский призвал Россию соблюдать режим тишины в воздухе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российское военное ведомство.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

В частности, в Минобороны РФ заявили об ударах по целям в различных регионах Украины и якобы поражении ряда военных объектов в Украине.

В то же время никаких доказательств в подтверждение этих утверждений российская сторона не предоставила.

РФ заявила об атаке украинских дронов

Кроме того, в Минобороны РФ заявили, что прошлой ночью Украина якобы атаковала беспилотниками территорию России.

По утверждению российского ведомства, его силы противовоздушной обороны якобы сбили 53 украинских дрона над различными регионами страны.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Враг на Одесчине ночью нанес удар по складам с товарами, которые атаковал ранее. ФОТО