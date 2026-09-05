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Воздушного перемирия не будет: Россия нанесла новые удары по Украине
Утром 5 сентября Минобороны РФ заявило о новых ударах по Украине. Накануне Зеленский призвал Россию соблюдать режим тишины в воздухе.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российское военное ведомство.
В частности, в Минобороны РФ заявили об ударах по целям в различных регионах Украины и якобы поражении ряда военных объектов в Украине.
В то же время никаких доказательств в подтверждение этих утверждений российская сторона не предоставила.
РФ заявила об атаке украинских дронов
Кроме того, в Минобороны РФ заявили, что прошлой ночью Украина якобы атаковала беспилотниками территорию России.
По утверждению российского ведомства, его силы противовоздушной обороны якобы сбили 53 украинских дрона над различными регионами страны.
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Володя бачить мир в очку #уйла.
Володя дотримується режиму тиші.
Володя в нас потужний, стійкий і незламний.
А виглядає, що Володя просто недорозвинений.