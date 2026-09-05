РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11509 посетителей онлайн
Новости Обстрелы Украины
3 233 49

Воздушного перемирия не будет: Россия нанесла новые удары по Украине

РФ продолжила атаки после призыва Зеленского: Россия заявила о новых ударах по Украине

Утром 5 сентября Минобороны РФ заявило о новых ударах по Украине. Накануне Зеленский призвал Россию соблюдать режим тишины в воздухе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российское военное ведомство.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

В частности, в Минобороны РФ заявили об ударах по целям в различных регионах Украины и якобы поражении ряда военных объектов в Украине.

В то же время никаких доказательств в подтверждение этих утверждений российская сторона не предоставила.

РФ заявила об атаке украинских дронов

Кроме того, в Минобороны РФ заявили, что прошлой ночью Украина якобы атаковала беспилотниками территорию России.

По утверждению российского ведомства, его силы противовоздушной обороны якобы сбили 53 украинских дрона над различными регионами страны.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Враг на Одесчине ночью нанес удар по складам с товарами, которые атаковал ранее. ФОТО

Автор: 

обстрел (35236) Минобороны рф (991)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+10
Володі какая разница?!
Володя бачить мир в очку #уйла.
Володя дотримується режиму тиші.
Володя в нас потужний, стійкий і незламний.
А виглядає, що Володя просто недорозвинений.
показать весь комментарий
05.09.2026 10:27 Ответить
+9
Члєнограй лох і чмо.
показать весь комментарий
05.09.2026 10:19 Ответить
+9
Поки зеленський буде грати роль президента,Україна ніколи не виграє цю війну,яку він сюди і привів,в Омані він здав Україну
показать весь комментарий
05.09.2026 10:32 Ответить

Загрузка...

 
 