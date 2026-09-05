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Новини Обстріли України
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Повітряного перемир’я не буде: Росія завдала нових ударів по Україні

РФ продовжила атаки після заклику Зеленського: Росія заявила про нові удари по Україні

Вранці 5 вересня Міноборони РФ заявило про нові удари по Україні. Напередодні Зеленський закликав Росію дотриматися тиші в повітрі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російське військове відомство.

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Зокрема, у міноборони РФ заявили про удари  по цілях у різних регіонах України та нібито ураження низки військових об'єктів в Україні.

Водночас жодних доказів на підтвердження цих тверджень російська сторона не надала.

РФ заявила про атаку українських дронів

Крім того, у Міноборони РФ заявили, що минулої ночі Україна нібито атакувала безпілотниками територію Росії.

За твердженням російського відомства, його сили протиповітряної оборони нібито знешкодили 53 українські дрони над різними регіонами країни.

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обстріл (36539) Міноборони рф (750)
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Топ коментарі
+10
Володі какая разница?!
Володя бачить мир в очку #уйла.
Володя дотримується режиму тиші.
Володя в нас потужний, стійкий і незламний.
А виглядає, що Володя просто недорозвинений.
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05.09.2026 10:27 Відповісти
+8
Члєнограй лох і чмо.
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05.09.2026 10:19 Відповісти
+8
США просто роблять дипломатичний реверанс щоб остаточно вийти з війни в Україні і скинути все на європу... І стане дуже показово очевидно, що з себе представляє що коаліція бажаючих але неспроможних дегенератів
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05.09.2026 10:27 Відповісти

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