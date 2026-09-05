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Повітряного перемир’я не буде: Росія завдала нових ударів по Україні
Вранці 5 вересня Міноборони РФ заявило про нові удари по Україні. Напередодні Зеленський закликав Росію дотриматися тиші в повітрі.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російське військове відомство.
Зокрема, у міноборони РФ заявили про удари по цілях у різних регіонах України та нібито ураження низки військових об'єктів в Україні.
Водночас жодних доказів на підтвердження цих тверджень російська сторона не надала.
РФ заявила про атаку українських дронів
Крім того, у Міноборони РФ заявили, що минулої ночі Україна нібито атакувала безпілотниками територію Росії.
За твердженням російського відомства, його сили протиповітряної оборони нібито знешкодили 53 українські дрони над різними регіонами країни.
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Володя бачить мир в очку #уйла.
Володя дотримується режиму тиші.
Володя в нас потужний, стійкий і незламний.
А виглядає, що Володя просто недорозвинений.