Повітряного перемир’я не буде: Росія завдала нових ударів по Україні

Вранці 5 вересня Міноборони РФ заявило про нові удари по Україні. Напередодні Зеленський закликав Росію дотриматися тиші в повітрі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російське військове відомство.

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Зокрема, у міноборони РФ заявили про удари по цілях у різних регіонах України та нібито ураження низки військових об'єктів в Україні.

Водночас жодних доказів на підтвердження цих тверджень російська сторона не надала.

РФ заявила про атаку українських дронів

Крім того, у Міноборони РФ заявили, що минулої ночі Україна нібито атакувала безпілотниками територію Росії.

За твердженням російського відомства, його сили протиповітряної оборони нібито знешкодили 53 українські дрони над різними регіонами країни.

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