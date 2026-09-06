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Новости Пожары в Украине
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Пожар в Чернигове: в квартире многоэтажного дома погибли два человека

Пожар в Чернигове

6 сентября в Чернигове произошел пожар в одной из квартир многоэтажного дома.

Об этом сообщила патрульная полиция Черниговской области в Telegram-канале, передает Цензор.НЕТ.

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Пожар в Чернигове: погибли два человека

Патрульные получили сообщение о пожаре в одной из квартир многоэтажного дома на проспекте Михаила Грушевского.

На место прибыли спасатели. Они ликвидировали пожар.

В квартире обнаружили двух погибших.

Полицейские оперативно прибыли по указанному адресу и эвакуировали жильцов дома в безопасное место.

Причину возгорания устанавливают.

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