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Пожар в Чернигове: в квартире многоэтажного дома погибли два человека
6 сентября в Чернигове произошел пожар в одной из квартир многоэтажного дома.
Об этом сообщила патрульная полиция Черниговской области в Telegram-канале, передает Цензор.НЕТ.
Пожар в Чернигове: погибли два человека
Патрульные получили сообщение о пожаре в одной из квартир многоэтажного дома на проспекте Михаила Грушевского.
На место прибыли спасатели. Они ликвидировали пожар.
В квартире обнаружили двух погибших.
Полицейские оперативно прибыли по указанному адресу и эвакуировали жильцов дома в безопасное место.
Причину возгорания устанавливают.
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