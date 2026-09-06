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Пожежа у Чернігові: у квартирі багатоповерхівки загинули двоє людей
У Чернігові 6 вересня сталася пожежа в одній із квартир багатоповерхового будинку.
Про це повідомила патрульна поліція Чернігівської області у телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.
Пожежа у Чернігові: загинули двоє людей
Патрульні отримали повідомлення про пожежу в одній із квартир багатоповерхівки на проспекті Михайла Грушевського.
На місце прибули рятувальники. Вони ліквідували пожежу.
У квартирі виявили двох загиблих людей.
Поліцейські оперативно прибули за вказаною адресою та евакуювали жителів будинку в безпечне місце.
Причину займання встановлюють.
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