Пожежа у Чернігові: у квартирі багатоповерхівки загинули двоє людей

У Чернігові 6 вересня сталася пожежа в одній із квартир багатоповерхового будинку.

Про це повідомила патрульна поліція Чернігівської області у телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

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Пожежа у Чернігові: загинули двоє людей

Патрульні отримали повідомлення про пожежу в одній із квартир багатоповерхівки на проспекті Михайла Грушевського.

На місце прибули рятувальники. Вони ліквідували пожежу.

У квартирі виявили двох загиблих людей.

Поліцейські оперативно прибули за вказаною адресою та евакуювали жителів будинку в безпечне місце.

Причину займання встановлюють.

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