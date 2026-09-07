Россия атаковала Запорожье: загорелся торговый центр. ФОТОрепортаж

Российские войска ночью 7 сентября атаковали Запорожье с помощью беспилотников. В результате удара загорелся торговый центр.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Запорожской ОВА.

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"Враг атаковал Запорожье беспилотниками. Загорелся торговый центр", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

Последствия атаки









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