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Новости Уничтожение российской техники Уничтожение российских оккупантов
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Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 497 980 человек (+1 540 за сутки), 12 332 танка, 49 311 артиллерийских систем, 25 284 ББМ. ИНФОГРАФИКА

Потери России приблизились к 1,5 млн: за сутки уничтожено 1540 оккупантов

С момента начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины ранили и уничтожили 1 497 980 российских оккупантов.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

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Так, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 07.09.26 ориентировочно составляют:

  • личного состава — около 1 497 980 (+1 540) человек (раненых и уничтоженных)
  • танков – 12 332 (+1) единицы
  • боевых бронированных машин – 25 284 (+6) единицы
  • артиллерийских систем – 49 311 (+51) единиц
  • РСЗО – 2 103 (+7) единицы
  • средств ПВО – 1 609 (+4) единиц
  • самолетов – 441 (+0) единица
  • вертолетов – 355 (+0) единиц
  • наземных робототехнических комплексов – 2 516 (+9) единиц
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 502 717 (+1 473) единиц
  • крылатых ракет – 5 070 (+0) единиц
  • кораблей / катеров – 35 (+0) единиц
  • подводных лодок – 2 (+0) единицы
  • автомобильной техники и автоцистерн – 145 026 (+591) единиц
  • специальной техники – 4 647 (+3) единиц.

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Потери РФ в войнах

Автор: 

армия РФ (24139) Генштаб ВС (8711) ликвидация (4554) уничтожение (10702)
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Топ комментарии
+16
Минув 4583! день москальсько-української війни.
672! одиниці знищеної техніки та 1540!!! чумардосів за день.
Спецтехніка норм, НРК та арта файно, ППО та логістика супер.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 1 497 000 це більше ніж все населення Белгородської області.
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07.09.2026 07:24 Ответить
+14
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
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07.09.2026 07:10 Ответить
+8
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07.09.2026 07:26 Ответить

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