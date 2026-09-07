Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 497 980 человек (+1 540 за сутки), 12 332 танка, 49 311 артиллерийских систем, 25 284 ББМ. ИНФОГРАФИКА

С момента начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины ранили и уничтожили 1 497 980 российских оккупантов.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

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Так, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 07.09.26 ориентировочно составляют:

личного состава — около 1 497 980 (+1 540) человек (раненых и уничтоженных)

танков – 12 332 (+1) единицы

боевых бронированных машин – 25 284 (+6) единицы

артиллерийских систем – 49 311 (+51) единиц

РСЗО – 2 103 (+7) единицы

средств ПВО – 1 609 (+4) единиц

самолетов – 441 (+0) единица

вертолетов – 355 (+0) единиц

наземных робототехнических комплексов – 2 516 (+9) единиц

БПЛА оперативно-тактического уровня – 502 717 (+1 473) единиц

крылатых ракет – 5 070 (+0) единиц

кораблей / катеров – 35 (+0) единиц

подводных лодок – 2 (+0) единицы

автомобильной техники и автоцистерн – 145 026 (+591) единиц

специальной техники – 4 647 (+3) единиц.

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