Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 497 980 осіб (+1 540 за добу), 12 332 танки, 49 311 артсистем, 25 284 ББМ. ІНФОГРАФІКА

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення РФ поранили та ліквідували 1 497 980 російських окупантів.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

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Так, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 07.09.26 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 1 497 980 (+1 540) осіб (поранено та ліквідовано)

танків – 12 332 (+1) од.

бойових броньованих машин – 25 284 (+6) од.

артилерійських систем – 49 311 (+51) од.

РСЗВ – 2 103 (+7) од.

засоби ППО – 1 609 (+4) од.

літаків – 441 (+0) од.

гелікоптерів – 355 (+0) од.

наземних робототехнічних комплексів – 2 516 (+9) од.

БПЛА оперативно–тактичного рівня / UAV operational–tactical level – 502 717 (+1 473) од.

крилаті ракети / cruise missiles – 5 070 (+0) од.

кораблі / катери / warships / boats – 35 (+0) од.

підводні човни / submarines – 2 (+0) од.

автомобільна техніка та автоцистерни / vehicles and fuel tanks – 145 026 (+591) од.

спеціальна техніка / special equipment – 4 647 (+3) од.

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