Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 497 980 осіб (+1 540 за добу), 12 332 танки, 49 311 артсистем, 25 284 ББМ. ІНФОГРАФІКА
Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення РФ поранили та ліквідували 1 497 980 російських окупантів.
Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.
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Так, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 07.09.26 орієнтовно становлять:
- особового складу - близько 1 497 980 (+1 540) осіб (поранено та ліквідовано)
- танків – 12 332 (+1) од.
- бойових броньованих машин – 25 284 (+6) од.
- артилерійських систем – 49 311 (+51) од.
- РСЗВ – 2 103 (+7) од.
- засоби ППО – 1 609 (+4) од.
- літаків – 441 (+0) од.
- гелікоптерів – 355 (+0) од.
- наземних робототехнічних комплексів – 2 516 (+9) од.
- БПЛА оперативно–тактичного рівня / UAV operational–tactical level – 502 717 (+1 473) од.
- крилаті ракети / cruise missiles – 5 070 (+0) од.
- кораблі / катери / warships / boats – 35 (+0) од.
- підводні човни / submarines – 2 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни / vehicles and fuel tanks – 145 026 (+591) од.
- спеціальна техніка / special equipment – 4 647 (+3) од.
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