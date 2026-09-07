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Новини Знищення російської техніки Знищення російських окупантів
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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 497 980 осіб (+1 540 за добу), 12 332 танки, 49 311 артсистем, 25 284 ББМ. ІНФОГРАФІКА

Втрати Росії наблизилися до 1,5 млн: за добу знищено 1540 окупантів

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення РФ поранили та ліквідували 1 497 980 російських окупантів.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

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Так, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 07.09.26 орієнтовно становлять:

  • особового складу - близько 1 497 980 (+1 540) осіб (поранено та ліквідовано)
  • танків – 12 332 (+1) од.
  • бойових броньованих машин – 25 284 (+6) од.
  • артилерійських систем – 49 311 (+51) од.
  • РСЗВ – 2 103 (+7) од.
  • засоби ППО – 1 609 (+4) од.
  • літаків – 441 (+0) од.
  • гелікоптерів  – 355 (+0) од.
  • наземних робототехнічних комплексів – 2 516 (+9) од.
  • БПЛА оперативно–тактичного рівня / UAV operational–tactical level – 502 717 (+1 473) од.
  • крилаті ракети / cruise missiles – 5 070 (+0) од.
  • кораблі / катери / warships / boats – 35 (+0) од.
  • підводні човни / submarines – 2 (+0) од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни / vehicles and fuel tanks – 145 026 (+591) од.
  • спеціальна техніка / special equipment – 4 647 (+3) од.

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Втрати РФ у війн

Автор: 

армія рф (22286) Генштаб ЗС (8987) ліквідація (4601) знищення (11015)
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