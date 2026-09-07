СБУ разоблачила агента ФСБ в ВСУ: после увольнения он вернулся на службу ради шпионажа

Служба безопасности Украины при содействии Главнокомандующего ВСУ задержала в Николаевской области военнослужащего, которого ФСБ РФ завербовала для корректировки российских ракетно-дроновых атак на юге Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр СБУ.

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По данным следствия, мужчина служил в одной из артиллерийских бригад ВСУ и передавал россиянам информацию о смежных подразделениях Сил обороны в Николаевской и Одесской областях.

Он дистанционно координировал действия с сотрудником военной контрразведки ФСБ через анонимный чат в мессенджере.

Киберспециалисты СБУ зафиксировали разведывательную деятельность военного и задержали его по месту службы.

ФСБ завербовала военного после самовольного оставления части

Как установило расследование, мужчина попал в поле зрения российской спецслужбы после самовольного оставления воинской части. Он искал в Telegram возможности для "легких заработков".

После вербовки военный вернулся на службу и начал выполнять задания ФСБ. Он скрытно фиксировал расположение логистических складов и места сосредоточения украинской военной техники.

Также российская спецслужба планировала получить от него персональные данные командного состава подразделений ВСУ, воюющих на южном фронте.

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Собранную информацию агент хранил в виде скриншотов Google Maps с отметками украинских объектов.

Военному грозит пожизненное заключение

Во время обысков у задержанного изъяли смартфон с доказательствами сотрудничества с российской спецслужбой. СБУ также провела мероприятия по обеспечению безопасности личного состава Сил обороны в зоне его шпионской деятельности.

Задержанному сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 111 УК Украины - государственная измена, совершенная в условиях военного положения.

Военный находится под стражей без права освобождения под залог. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

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