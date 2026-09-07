СБУ викрила агента ФСБ у ЗСУ: після СЗЧ він повернувся на службу заради шпигунства

Служба безпеки України за сприяння Головнокомандувача ЗСУ затримала на Миколаївщині військовослужбовця, якого ФСБ РФ завербувала для коригування російських ракетно-дронових атак на півдні України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр СБУ.

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За даними слідства, чоловік служив в одній з артилерійських бригад ЗСУ та передавав росіянам інформацію про суміжні підрозділи Сил оборони у Миколаївській та Одеській областях.

Він дистанційно координував дії зі співробітником військової контррозвідки ФСБ через анонімний чат у месенджері.

Кіберфахівці СБУ задокументували розвідувальну діяльність військового та затримали його за місцем служби.

ФСБ завербувала військового після СЗЧ

Як встановило розслідування, чоловік потрапив у поле зору російської спецслужби після самовільного залишення військової частини. Він шукав у Telegram можливості для "легких заробітків".

Після вербування військовий повернувся до служби та почав виконувати завдання ФСБ. Він приховано фіксував розташування логістичних складів і місця зосередження української військової техніки.

Також російська спецслужба планувала отримати від нього персональні дані командного складу підрозділів ЗСУ, які воюють на південному фронті.

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Зібрану інформацію агент зберігав у вигляді скриншотів Google Maps із позначками українських об’єктів.

Військовому загрожує довічне ув’язнення

Під час обшуків у затриманого вилучили смартфон із доказами співпраці з російською спецслужбою. СБУ також провела заходи для убезпечення особового складу Сил оборони в зоні його шпигунської діяльності.

Затриманому повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 КК України - державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану.

Військовий перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

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