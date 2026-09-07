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Новости Помощь Украине от Франции
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Лидер ультраправых Франции Барделла призвал пересмотреть помощь Украине

Барделла хочет, чтобы Украина платила за поддержку Франции закупками оружия

Лидер французской ультраправой партии "Национальный фронт" Жордан Барделла заявил, что необходимо пересмотреть вопрос о поддержке Украины и требовать ответных мер за военную и финансовую помощь.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в субботу в эфире Bloomberg TV.

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Барделла отметил, что из-за сложного финансового положения Франции военная помощь Украине должна предусматривать определенную отдачу для Парижа.

"Мы погрязли в долгах. Мы погрязли в дефицитах. И безответственно брать на себя обязательства по расходам и обещать финансовую поддержку стране без каких-либо гарантий", - сказал политик.

Он добавил: "Все нужно пересмотреть".

В то же время Барделла заверил, что приход "Национального объединения" к власти не будет означать полного прекращения поддержки Украины.

"Речь не идет о том, чтобы бросить Украину. У Франции есть обязательства. Она поддерживает Украину и должна будет продолжать выполнять эти обязательства, чтобы Украина защищала свои границы и территориальную целостность", - заявил он.

Французские средства - на закупку европейского оружия

Барделла положительно оценил подход США, которые, по его словам, требуют от Украины предоставлять что-то взамен за поддержку. В качестве примера он привел соглашение о доступе к украинским полезным ископаемым.

Политик также заявил, что Украина должна гарантировать использование европейской финансовой помощи исключительно для закупки оборонного оборудования у производителей из соответствующих европейских стран.

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Автор: 

помощь (8683) Украина (41907) Франция (3841)
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Топ комментарии
+6
Вся проплачена кацапами європи₴дота зашебуршилася.
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07.09.2026 10:43 Ответить
+2
Вчора читав цю статтю блумберг, її загаловок звучить по іншому, Лідер ультраправих у Франції Барделла хоче, щоб Україна платила за допомогу Європи
https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-09-06/france-s-far-right-chief-bardella-wants-ukraine-to-pay-for-europe-s-help?srnd=homepage-europe
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07.09.2026 10:49 Ответить
+2
Хоче теж рідки метали. Та раді бога. Заключить з ним угоду та нехай с трампоном разом йдуть копати літій. Тому чуваку 30 років. Він значення слів родовище навіть не знає. Скоро ми це будем чути від усіх правих партій.
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07.09.2026 10:56 Ответить

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