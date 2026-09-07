Лидер ультраправых Франции Барделла призвал пересмотреть помощь Украине
Лидер французской ультраправой партии "Национальный фронт" Жордан Барделла заявил, что необходимо пересмотреть вопрос о поддержке Украины и требовать ответных мер за военную и финансовую помощь.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в субботу в эфире Bloomberg TV.
Барделла отметил, что из-за сложного финансового положения Франции военная помощь Украине должна предусматривать определенную отдачу для Парижа.
"Мы погрязли в долгах. Мы погрязли в дефицитах. И безответственно брать на себя обязательства по расходам и обещать финансовую поддержку стране без каких-либо гарантий", - сказал политик.
Он добавил: "Все нужно пересмотреть".
В то же время Барделла заверил, что приход "Национального объединения" к власти не будет означать полного прекращения поддержки Украины.
"Речь не идет о том, чтобы бросить Украину. У Франции есть обязательства. Она поддерживает Украину и должна будет продолжать выполнять эти обязательства, чтобы Украина защищала свои границы и территориальную целостность", - заявил он.
Французские средства - на закупку европейского оружия
Барделла положительно оценил подход США, которые, по его словам, требуют от Украины предоставлять что-то взамен за поддержку. В качестве примера он привел соглашение о доступе к украинским полезным ископаемым.
Политик также заявил, что Украина должна гарантировать использование европейской финансовой помощи исключительно для закупки оборонного оборудования у производителей из соответствующих европейских стран.
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https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-09-06/france-s-far-right-chief-bardella-wants-ukraine-to-pay-for-europe-s-help?srnd=homepage-europe