Лідер ультраправих Франції Барделла закликав переглянути допомогу Україні

Лідер французької ультраправої партії "Національний фронт" Жордан Барделла заявив, що підтримку України потрібно переглянути та вимагати віддачі за військову й фінансову допомогу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він сказав в суботу в ефірі Bloomberg TV.

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Барделла ззначив, що через складне фінансове становище Франції військова допомога Україні має передбачати певну віддачу для Парижа.

"Ми потопаємо в боргах. Ми потопаємо в дефіцитах. І безвідповідально брати на себе зобов’язання щодо витрат та обіцяти фінансову підтримку країні без жодних гарантій", - сказав політик.

Він додав: "Усе потрібно переглянути".

Водночас Барделла запевнив, що прихід "Національного об’єднання" до влади не означатиме повного припинення підтримки України.

"Тож мова не йде, щоб покинути Україну. Франція має зобов’язання. Вона підтримує Україну і повинна буде продовжувати виконувати це зобов’язання, щоб Україна захищала свої кордони та територіальну цілісність", - заявив він.

Французькі кошти - на закупівлю європейської зброї

Барделла позитивно оцінив підхід США, які, за його словами, вимагають від України надавати щось натомість за підтримку. Як приклад він навів угоду про доступ до українських корисних копалин.

Політик також заявив, що Україна має гарантувати використання європейської фінансової допомоги виключно для закупівлі оборонного обладнання у виробників із відповідних європейських країн.

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