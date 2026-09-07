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Новини Допомога Україні від Франції
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Лідер ультраправих Франції Барделла закликав переглянути допомогу Україні

Барделла хоче, щоб Україна платила за підтримку Франції закупівлями зброї

Лідер французької ультраправої партії "Національний фронт" Жордан Барделла заявив, що підтримку України потрібно переглянути та вимагати віддачі за військову й фінансову допомогу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він сказав в суботу в ефірі Bloomberg TV.

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Барделла ззначив, що через складне фінансове становище Франції військова допомога Україні має передбачати певну віддачу для Парижа.

"Ми потопаємо в боргах. Ми потопаємо в дефіцитах. І безвідповідально брати на себе зобов’язання щодо витрат та обіцяти фінансову підтримку країні без жодних гарантій", - сказав політик.

Він додав: "Усе потрібно переглянути".

Водночас Барделла запевнив, що прихід "Національного об’єднання" до влади не означатиме повного припинення підтримки України.

"Тож мова не йде, щоб покинути Україну. Франція має зобов’язання. Вона підтримує Україну і повинна буде продовжувати виконувати це зобов’язання, щоб Україна захищала свої кордони та територіальну цілісність", - заявив він.

Французькі кошти - на закупівлю європейської зброї

Барделла позитивно оцінив підхід США, які, за його словами, вимагають від України надавати щось натомість за підтримку. Як приклад він навів угоду про доступ до українських корисних копалин.

Політик також заявив, що Україна має гарантувати використання європейської фінансової допомоги виключно для закупівлі оборонного обладнання у виробників із відповідних європейських країн.

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Автор: 

допомога (8055) Україна (3449) Франція (2797)
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Топ коментарі
+2
Вся проплачена кацапами європи₴дота зашебуршилася.
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07.09.2026 10:43 Відповісти
+2
Вчора читав цю статтю блумберг, її загаловок звучить по іншому, Лідер ультраправих у Франції Барделла хоче, щоб Україна платила за допомогу Європи
https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-09-06/france-s-far-right-chief-bardella-wants-ukraine-to-pay-for-europe-s-help?srnd=homepage-europe
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07.09.2026 10:49 Відповісти
+1
Ось це головне що вони хочуть: Він сказав, що Франція не покине Україну, якщо переможе Ле Пен, кандидатка від Національного об'єднання на посаду наступниці президента Еммануеля Макрона. Але він припустив, що Україна може гарантувати, що фінансова підтримка, яку вона отримує від європейських країн, буде використана для закупівлі обладнання виключно у оборонної промисловості цих держав.
Конкурують з Британією.
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07.09.2026 10:55 Відповісти

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