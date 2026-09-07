На Тернопольщине таможенник за $5 тысяч продавал отсрочки по поступлению в вуз, - ГБР
ГБР и СБУ разоблачили таможенника в Тернопольской области, который за 5 тысяч долларов обещал организовать поступление в колледж и университет с целью отсрочки от мобилизации.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГБР.
По данным следствия, за 5 тысяч долларов он обещал военнообязанному организовать беспрепятственный поступление в колледж, а впоследствии - перевод в университет для сохранения отсрочки.
Таможенник действовал в сговоре с сотрудниками учебных заведений
По данным ГБР, чиновник убеждал мужчину, что самостоятельно поступить в учебное заведение якобы невозможно. Он координировал передачу документов, контактировал с представителями учебного заведения и лично сопровождал военнообязанного на вступительных экзаменах.
В результате мужчину зачислили на обучение, что дало ему право на отсрочку.
Таможенник также гарантировал дальнейшее зачисление в Западноукраинский национальный университет после завершения обучения в колледже.
У таможенника проводят обыски
Схема действовала, по данным следствия, в течение февраля–сентября 2026 года. В настоящее время обыски проводятся по месту жительства и работы таможенника, в его автомобиле, а также в помещениях учебных заведений.
Правоохранители изъяли документы и другие материалы, которые могут служить доказательствами незаконной деятельности.
Следователи устанавливают других участников схемы, в частности среди сотрудников учебных заведений.
Таможеннику грозит до 10 лет лишения свободы
Должностному лицу сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 368 УК Украины - получение неправомерной выгоды должностным лицом по предварительному сговору группой лиц, сопряженное с вымогательством.
Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества и запретом занимать определенные должности сроком до трех лет.
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