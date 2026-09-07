На Тернопольщине таможенник за $5 тысяч продавал отсрочки по поступлению в вуз, - ГБР

ГБР и СБУ разоблачили таможенника в Тернопольской области, который за 5 тысяч долларов обещал организовать поступление в колледж и университет с целью отсрочки от мобилизации.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГБР.

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По данным следствия, за 5 тысяч долларов он обещал военнообязанному организовать беспрепятственный поступление в колледж, а впоследствии - перевод в университет для сохранения отсрочки.

Таможенник действовал в сговоре с сотрудниками учебных заведений

По данным ГБР, чиновник убеждал мужчину, что самостоятельно поступить в учебное заведение якобы невозможно. Он координировал передачу документов, контактировал с представителями учебного заведения и лично сопровождал военнообязанного на вступительных экзаменах.

В результате мужчину зачислили на обучение, что дало ему право на отсрочку.

Таможенник также гарантировал дальнейшее зачисление в Западноукраинский национальный университет после завершения обучения в колледже.

У таможенника проводят обыски

Схема действовала, по данным следствия, в течение февраля–сентября 2026 года. В настоящее время обыски проводятся по месту жительства и работы таможенника, в его автомобиле, а также в помещениях учебных заведений.

Правоохранители изъяли документы и другие материалы, которые могут служить доказательствами незаконной деятельности.

Следователи устанавливают других участников схемы, в частности среди сотрудников учебных заведений.

Таможеннику грозит до 10 лет лишения свободы

Должностному лицу сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 368 УК Украины - получение неправомерной выгоды должностным лицом по предварительному сговору группой лиц, сопряженное с вымогательством.

Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества и запретом занимать определенные должности сроком до трех лет.

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