На Тернопільщині митник за $5 тисяч продавав відстрочки через вступ до вишу, - ДБР

ДБР і СБУ викрили митника на Тернопільщині, який за $5 тисяч обіцяв організувати вступ до коледжу та університету заради відстрочки від мобілізації.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДБР.

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За даними слідства, за $5 тисяч він обіцяв військовозобов’язаному організувати безперешкодний вступ до коледжу, а згодом — переведення до університету для збереження відстрочки.

Митник діяв у змові з працівниками закладів освіти

За даними ДБР, посадовець переконував чоловіка, що самостійно вступити до навчального закладу нібито неможливо. Він координував передачу документів, контактував із представниками закладу освіти та особисто супроводжував військовозобов’язаного на вступних випробуваннях.

У результаті чоловіка зарахували на навчання, що дало йому право на відстрочку.

Митник також гарантував подальше зарахування до Західноукраїнського національного університету після завершення навчання в коледжі.

У митника проводять обшуки

Схема діяла, за даними слідства, протягом лютого–вересня 2026 року. Наразі обшуки проводять за місцем проживання та роботи митника, в його автомобілі, а також у приміщеннях навчальних закладів.

Правоохоронці вилучили документи та інші матеріали, які можуть бути доказами незаконної діяльності.

Слідчі встановлюють інших учасників схеми, зокрема серед працівників закладів освіти.

Митнику загрожує до 10 років ув’язнення

Посадовцю повідомили про підозру за ч. 3 ст. 368 КК України - одержання неправомірної вигоди службовою особою за попередньою змовою групою осіб, поєднане з вимаганням.

Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна та забороною обіймати певні посади до трьох років.

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