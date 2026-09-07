В оккупированном Крыму женщину оштрафовали на 30 тыс. рублей за сочувственный комментарий о погибшем украинском военном

В оккупированном Крыму местную жительницу оштрафовали на 30 тысяч рублей за сочувственный комментарий в связи с гибелью украинского военнослужащего.

Об этом пишут российские СМИ, передает Цензор.НЕТ.

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Решение вынес созданный российскими оккупационными властями Киевский районный суд Симферополя. Женщину признали виновной в так называемой "дискредитации" российской армии.

Согласно материалам дела, женщина, работающая медсестрой в стоматологической клинике, оставила в Telegram комментарий: "Вечная память... Больно, когда такие люди гибнут...".

Суд особо обратил внимание на слова "такие люди", отметив, что они касались погибшего украинского военного. Пожелание "вечной памяти" российский суд расценил как "положительную моральную оценку" военнослужащего.

На этом основании оккупационный суд постановил, что женщина публично поддержала действия Вооруженных сил Украины и продемонстрировала "негативное отношение" к действиям российской армии.

Как отмечается в постановлении, женщина признала свою вину. В объяснениях российской полиции она сообщила, что оставила комментарий, намереваясь поддержать действия ВСУ. Впоследствии, по утверждению оккупационного суда, она заявила, что "пересмотрела свои взгляды" и теперь поддерживает политику РФ.

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