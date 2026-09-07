В окупованому Криму жінку оштрафували на 30 тис. рублів за співчутливий коментар про загиблого українського військового

В окупованому Криму місцеву жительку оштрафували на 30 тисяч рублів за співчутливий коментар щодо загибелі українського військовослужбовця.

Про це пишуть російські ЗМІ, передає Цензор.НЕТ.

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Рішення ухвалив створений російською окупаційною владою Київський районний суд Сімферополя. Жінку визнали винною у так званій "дискредитації" російської армії.

За матеріалами справи, жінка, яка працює медсестрою у стоматологічній клініці, залишила у Telegram коментар: "Вічна пам’ять... Боляче, коли такі люди гинуть...".

Суд окремо звернув увагу на слова "такі люди", зазначивши, що вони стосувалися загиблого українського військового. Побажання "вічної пам’яті" російський суд розцінив як "позитивну моральну оцінку" військовослужбовця.

На цій підставі окупаційний суд вирішив, що жінка публічно підтримала дії Збройних сил України та продемонструвала "негативне ставлення" до використання російської армії.

Як зазначається у постанові, жінка визнала провину. У поясненнях російській поліції вона повідомила, що залишила коментар, маючи намір підтримати дії ЗСУ. Згодом, за твердженням окупаційного суду, заявила, що "переглянула свої погляди" та тепер підтримує політику РФ.

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