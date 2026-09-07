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Новости Эвакуация из Донетчины
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Медиков из Дружковки перевели в Краматорск и Славянск из-за российских обстрелов

Медиков из Дружковки перевели в Краматорск и Славянск

Медиков из больницы в Дружковке перевели в Краматорск и Славянск. Жителей общины, нуждающихся в медицинской помощи, также эвакуируют в эти города.

Об этом сообщил глава Донецкой областной государственной администрации Вадим Филашкин, передает Цензор.НЕТ.

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По его словам, российские войска пытаются препятствовать эвакуации и обстреливают подъездные пути к Дружковке.

В результате российских атак среди медиков есть погибшие и раненые. Также от ударов РФ гибнут и получают ранения работники ДТЭК и коммунальных служб.

В настоящее время в Дружковской общине остаются 2317 человек.

Филашкин отметил, что российские войска пытаются уничтожать объекты частной и коммунальной собственности, а также взять под контроль логистические пути.

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Автор: 

медицина (2598) эвакуация (2417) Донецкая область (13131) боевые действия (6648) Краматорский район (1462) Дружковка (203)
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