Медиков из Дружковки перевели в Краматорск и Славянск из-за российских обстрелов
Медиков из больницы в Дружковке перевели в Краматорск и Славянск. Жителей общины, нуждающихся в медицинской помощи, также эвакуируют в эти города.
Об этом сообщил глава Донецкой областной государственной администрации Вадим Филашкин, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, российские войска пытаются препятствовать эвакуации и обстреливают подъездные пути к Дружковке.
В результате российских атак среди медиков есть погибшие и раненые. Также от ударов РФ гибнут и получают ранения работники ДТЭК и коммунальных служб.
В настоящее время в Дружковской общине остаются 2317 человек.
Филашкин отметил, что российские войска пытаются уничтожать объекты частной и коммунальной собственности, а также взять под контроль логистические пути.
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