Медиків із Дружківки перевели до Краматорська та Слов’янська через російські обстріли

Медиків із лікарні у Дружківці перевели до Краматорська та Слов’янська. Жителів громади, які потребують медичної допомоги, також евакуюють до цих міст.

Про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін, передає Цензор.НЕТ.

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За його словами, російські війська намагаються перешкоджати евакуації та обстрілюють під’їзні шляхи до Дружківки.

Внаслідок російських атак серед медиків є загиблі та поранені. Також від ударів РФ гинуть і зазнають поранень працівники ДТЕК та комунальних служб.

Наразі у Дружківській громаді залишаються 2317 людей.

Філашкін зазначив, що російські війська намагаються знищувати об’єкти приватної та комунальної власності, а також взяти під контроль логістичні шляхи.

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