Медиків із Дружківки перевели до Краматорська та Слов’янська через російські обстріли
Медиків із лікарні у Дружківці перевели до Краматорська та Слов’янська. Жителів громади, які потребують медичної допомоги, також евакуюють до цих міст.
Про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін, передає Цензор.НЕТ.
За його словами, російські війська намагаються перешкоджати евакуації та обстрілюють під’їзні шляхи до Дружківки.
Внаслідок російських атак серед медиків є загиблі та поранені. Також від ударів РФ гинуть і зазнають поранень працівники ДТЕК та комунальних служб.
Наразі у Дружківській громаді залишаються 2317 людей.
Філашкін зазначив, що російські війська намагаються знищувати об’єкти приватної та комунальної власності, а також взяти під контроль логістичні шляхи.
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