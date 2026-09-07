Автомобили и дом на сумму свыше 7,4 млн грн: САП требует признать необоснованными активы экс-заместителя начальника Львовского ТЦК и СП Драпинского
Специальная антикоррупционная прокуратура (САП) обратилась в Высший антикоррупционный суд с иском о признании необоснованными активов полковника - бывшего заместителя начальника Львовского областного ТЦК и СП Александра Драпинского. Общая стоимость скрытых активов составляет более 7,4 млн грн.
Об этом сообщает пресс-служба САП, пишет Цензор.НЕТ.
Имущество, оформленное на родственников
Иск мотивирован тем, что в течение 2021–2023 годов полковник приобрел имущество, которое с целью сокрытия оформил на связанных с ним лиц.
Речь идет о:
- – автомобили "MERCEDES-BENZ GL 350 CDI" и "NISSAN JUKE", оформленные на отца и сестру, но которыми фактически пользовался чиновник и его жена;
- – земельный участок и жилой дом, зарегистрированные на тещу лица, подающего декларацию.
В то же время, как отметили в САП, анализ доходов и расходов декларанта и членов его семьи свидетельствует о невозможности приобретения этих активов за счет законных доходов.
Иск основан на результатах мониторинга образа жизни, проведенного НАЗК, ДБР, а также на доказательствах, самостоятельно собранных прокурором.
Арест имущества
Кроме того, в САП добавили, что в настоящее время Высшим антикоррупционным судом по заявлению прокурора САП в порядке обеспечения иска наложен арест на указанное имущество.
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