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Новости Коррупция в ТЦК Незадекларированное имущество
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Автомобили и дом на сумму свыше 7,4 млн грн: САП требует признать необоснованными активы экс-заместителя начальника Львовского ТЦК и СП Драпинского

Специализированная антикоррупционная прокуратура

Специальная антикоррупционная прокуратура (САП) обратилась в Высший антикоррупционный суд с иском о признании необоснованными активов полковника - бывшего заместителя начальника Львовского областного ТЦК и СП Александра Драпинского. Общая стоимость скрытых активов составляет более 7,4 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба САП, пишет Цензор.НЕТ.

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Имущество, оформленное на родственников

Иск мотивирован тем, что в течение 2021–2023 годов полковник приобрел имущество, которое с целью сокрытия оформил на связанных с ним лиц.

Речь идет о:

  • – автомобили "MERCEDES-BENZ GL 350 CDI" и "NISSAN JUKE", оформленные на отца и сестру, но которыми фактически пользовался чиновник и его жена;
  • – земельный участок и жилой дом, зарегистрированные на тещу лица, подающего декларацию.

В то же время, как отметили в САП, анализ доходов и расходов декларанта и членов его семьи свидетельствует о невозможности приобретения этих активов за счет законных доходов.

Иск основан на результатах мониторинга образа жизни, проведенного НАЗК, ДБР, а также на доказательствах, самостоятельно собранных прокурором.

Арест имущества 

Кроме того, в САП добавили, что в настоящее время Высшим антикоррупционным судом по заявлению прокурора САП в порядке обеспечения иска наложен арест на указанное имущество.

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Автор: 

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Топ комментарии
+5
Одні життя віддають за Україну, а влада краде нещадно. А на вершині корупційної піраміди Гундосий нікчема.
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07.09.2026 18:41 Ответить
+4
А чого вони не обґрунтовані? Вони обґрунтовані хабарями...😏
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07.09.2026 18:40 Ответить
+3
Шо ж вони так розслабились?
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07.09.2026 18:39 Ответить

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