Автівки та будинок на понад 7,4 млн грн: САП вимагає визнати необґрунтованими активи ексзаступника начальника Львівського ТЦК та СП Драпінського

Спеціальна антикорупційна прокуратура (САП) звернулася до Вищого антикорупційного суду з позовом про визнання необґрунтованими активів полковника – колишнього заступника начальника Львівського обласного ТЦК та СП Олександра Драпінського. Загальна вартість прихованих активів становить понад 7,4 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба САП, інформує Цензор.НЕТ.

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Майно, оформлене на родичів

Позов мотивовано тим, що впродовж 2021–2023 років полковник придбав майно, яке задля приховування оформив на пов’язаних з ним осіб.

Йдеться про:

– автомобілі "MERCEDES-BENZ GL 350 CDI" та "NISSAN JUKE", що оформлені на батька й сестру, проте якими фактично користувався посадовець і його дружина;

– земельну ділянку та житловий будинок, зареєстровані на тещу суб’єкта декларування.

Водночас, як зазначили у САП, аналіз доходів і видатків декларанта і членів його сім’ї свідчить про неможливість набуття цих активів за рахунок законних доходів.

Позов ґрунтується на результатах моніторингу способу життя, проведеного НАЗК, ДБР та самостійно зібраних прокурором доказах.

Арешт на майно

Крім того, у САП додали, що наразі Вищим антикорупційним судом за заявою прокурора САП у порядку забезпечення позову накладено арешт на вказане майно.

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