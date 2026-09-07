БФ "Хартия" привлек за четыре года почти 715 млн грн на помощь военным и успешно прошел независимый аудит Baker Tilly

Основатель БФ "Хартия" Всеволод Кожемяко подвел итоги четырех лет работы фонда (2022–2025 гг.), за которые было привлечено почти 715 млн грн на обеспечение 2-го корпуса Национальной гвардии Украины. Независимый аудит международной компании Baker Tilly подтвердил прозрачность всех расходов и вынес немодифицированное заключение по финансовой отчетности.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

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31 июля 2026 года завершился независимый аудит отчета БФ "Хартия" об источниках и использовании средств за 2022–2025 годы. Проверку провела компания Baker Tilly Ukraine, которая более 25 лет работает в сфере аудита и консалтинга и является независимым членом Baker Tilly International. В 2026 году международная сеть заняла восьмое место среди крупнейших аудиторских сетей мира. Она объединяет более 50 тысяч специалистов и представлена в 147 странах и территориях.

Специалисты проанализировали банковские операции, поступления, расходы и направления использования средств. Немодифицированное заключение означает, что аудиторы не обнаружили оснований для изменения своей оценки достоверности отчета.

Основатель БФ "Хартия" Всеволод Кожемяко ответил на ключевые вопросы о деятельности фонда.

Почему фонд решил пройти независимый аудит именно сейчас?

За четыре года масштаб организации изменился в десятки раз. В 2022 году общий объем поступлений составил 14,5 млн грн, а в 2025-м - уже 354 млн грн. Всего за 2022-2025 годы фонд получил почти 715 млн грн.

Вместе с суммами росли количество закупок, объем документов, сложность логистики и ответственность перед людьми и компаниями, которые нам помогают. Поэтому мы решили передать финансовую информацию за весь этот период на проверку независимой компании международного уровня.

Как возник фонд и кто обеспечил основную часть его поступлений?

БФ "Хартия" был создан в 2022 году для поддержки добровольческого формирования "Хартия". Государственное финансирование для него не предусматривалось, а добровольцы не получали зарплаты, поэтому в помощи нуждались и само подразделение, и семьи бойцов.

С самого начала я лично обращался к владельцам крупных компаний, рассказывал, что нам необходимо, и они присоединялись к поддержке. Эта модель сохранилась и сегодня: с ключевыми партнерами фонда я общаюсь напрямую. Они доверяют мне, видят результаты работы "Хартии" и знают, что могут в любой момент задать вопрос о профинансированных направлениях или получить отчет.

С тех пор "Хартия" выросла до 2-го корпуса Национальной гвардии Украины, который является одним из самых эффективных воинских формирований страны.

О части партнерств мы рассказываем публично, однако некоторые доноры предпочитают оставаться анонимными. Для кого-то это вопрос безопасности или внутренней политики компании. Кроме того, в некоторых западных странах прямая поддержка военных нужд может восприниматься неоднозначно. Мы уважаем позицию партнеров и не раскрываем их имена без согласия.

Именно частные доноры, прежде всего компании и их владельцы, обеспечивают основную часть поступлений фонда. В то же время публичные сборы средств принесли 49,6 млн грн - около 7% от общей суммы. Каждый такой сбор имеет конкретную цель: перед его началом мы согласовываем с корпусом потребность и определяем, какое оборудование и у кого планируем закупить.

Что конкретно получили военные за эти четыре года?

Основным направлением с самого начала было и остается обеспечение подразделений. Фонд работает как инструмент быстрого реагирования: получает запрос от военных и старается как можно быстрее найти финансирование, закупить и передать необходимое.

За 2022-2025 годы подразделения получили от фонда:

более 970 дронов DJI и Autel, в том числе Mavic 3T, 3E, 3 Pro, Matrice 4T и 4E;

более 1 143 FPV-дронов различных типов и модификаций;

системы радиоэлектронной борьбы, средства противодействия беспилотникам и комплектующие к ним;

более 140 приборов ночного видения AGM PVS-14;

системы связи, спутниковый интернет и комплекты Starlink;

около 15 тысяч километров оптоволокна для FPV-систем;

автомобили, генераторы и другое энергетическое оборудование;

материалы и оборудование для обустройства командных пунктов 2-го корпуса НГУ "Хартия".

Один из текущих масштабных проектов - "Купянские вампиры". В его рамках военным уже передано 135 беспилотников "Вампир". Еще десять находятся в процессе заключения договоров, а сбор средств продолжается.

Вот это и есть настоящий результат работы фонда. Не цифра в финансовом отчете, а дрон в небе, связь на позиции, прибор ночного видения у военного, генератор в командном пункте. Деньги для благотворительного фонда не могут быть конечным результатом. Результат начинается тогда, когда необходимое оборудование оказывается в руках военных.

Кто определяет потребности и как происходит закупка?

Мы не решаем за военных, что им нужно. Корпус определяет приоритеты, технические характеристики и необходимое количество оборудования. Фонд находит финансирование, работает с поставщиками, организует оплату и доставку.

В первую очередь мы покупаем то, чего не хватает в рамках существующего государственного обеспечения или что нужно получить быстрее. Используем экспертизу "Хартии", поэтому не содержат отдельный штат людей, которые должны были бы дублировать работу военных специалистов.

После получения товар вносится в учет, а его передача подтверждается документами. Благодаря этому можно проследить путь от поступления средств до конечного получателя. Всю эту информацию получили аудиторы Baker Tilly.

Фонд работает с сотнями миллионов гривен. Сколько стоит работа самой организации?

Отдельный показатель, который для меня многое говорит об эффективности фонда, — административные расходы. В 2022 году они составляли 0,14% от поступлений, в 2023-м — 0,23%, в 2024-м — 0,74%, а в 2025-м — 0,76%. То есть даже после того, как годовой объем поступлений вырос с 14,5 до 354 млн грн, доля административных расходов не превысила одного процента.

В среднем за четыре года это около 0,65% от общего объема поступлений. Если объяснить проще, то из каждых 100 грн, полученных фондом, на административное обеспечение его работы приходилось примерно 65 копеек.

Такого показателя удалось достичь благодаря компактной структуре. Часть организационной работы выполняют сотрудники Группы АГРОТРЕЙД, которые участвуют в деятельности фонда на волонтерских началах и не получают за это оплату от фонда. Это их вклад в поддержку военных.

Мы сознательно не создаем дорогостоящую административную надстройку. Для организации, которая проводит сотни закупок, ведет бухгалтерский и налоговый учет, проверяет поставщиков, организует логистику и документирует передачи, это принципиальный результат. Система и команда фонда должны обеспечивать помощь, а не становиться отдельной целью его существования.

По каким основным программам сегодня работает БФ "Хартия"?

Ключевой остается "Программа обеспечения подразделений оборудованием", направленная на удовлетворение самых неотложных потребностей военнослужащих.

Отдельная программа "Призыв Хартии" направлена на рекрутинг и привлечение людей к службе в составе корпуса. Она включает информационные кампании, изготовление и размещение видео- и фотоматериалов, а также проведение рекрутинговых, культурных и других мероприятий.

Программа "Патронат" реализуется в сотрудничестве с патронатной службой 2-го корпуса НГУ "Хартия". Она направлена на поддержку военнослужащих и ветеранов, получивших ранения, травмы, контузии или увечья, а также их семей. В частности, речь идет о лечении и протезировании.

Еще одно направление - "Хартия-Хабы". Это многофункциональные центры, которые помогают сохранять и укреплять связь между армией и обществом. Фонд обеспечивает аренду помещений, приобретение, поставку и содержание необходимых для их работы материально-технических ресурсов.

Есть также крупные проекты, о которых мы не можем рассказывать из соображений безопасности.

Все эти программы разные, но работают на одну цель: поддерживать военных во время службы, помогать привлекать новых людей и не оставлять бойцов один на один с последствиями ранений.

Как фонд изменился по мере роста объемов помощи и какую роль играет Наблюдательный совет?

С 2022 года главной задачей было быстро реагировать на запросы добровольческого формирования, а впоследствии - корпуса "Хартия". По мере роста фонда появлялись отдельные благотворительные направления, внутренние политики, процедуры закупок и распределение управленческих полномочий. В 2025 году был создан Наблюдательный совет. Он стал дополнительным институциональным уровнем и сосредоточился на стратегическом надзоре за деятельностью организации. Для нас важно, чтобы правила соответствовали масштабу фонда, но не мешали оперативно выполнять заказы военных.

В последнее время о фонде появляются материалы с намеками на возможные нарушения. Как вы на это реагируете?

Фонд, который за четыре года получил около 715 млн грн, должен быть готов к вниманию общественности. Вопросы о происхождении средств, закупках и результатах работы являются нормальными, и мы готовы на них отвечать. В то же время мы видим признаки целенаправленной заказной информационной атаки. Я не хочу строить догадки о том, кто именно за ней стоит. Но представители нескольких редакций уже сообщили нам, что им присылают материалы о фонде и предлагают опубликовать их за деньги. В этих текстах факты смешивают с предположениями, отсутствие части информации в открытом доступе подают как доказательство возможных злоупотреблений, а деятельность фонда пытаются связать с историей моего частного бизнеса.

Основой для материалов, которые сейчас пытаются распространить, стал так называемый "мониторинг" Центра общественного анализа и контроля. Эта общественная организация была зарегистрирована лишь в январе этого года. У неё нет заметной истории предыдущих исследований, а её страница в Facebook на момент появления "мониторинга" имела одного читателя. Когда организация без опыта публичной работы вдруг готовит масштабный материал, а его тезисы затем предлагают редакциям для платного размещения, это очень похоже на выполнение конкретного заказа. Мы не будем отвечать эмоциональными постами или спорить с каждым Telegram-каналом, в котором будут появляться подобные публикации. Если есть конкретный вопрос, на него должен быть конкретный ответ. Если распространяют ложное утверждение, мы будем требовать его исправления. Наша позиция относительно деятельности фонда основана на финансовых документах, прямой отчетности перед партнерами, результатах помощи военным и независимом аудите Baker Tilly.

Что изменится после аудита?

Мы будем продолжать усиливать публичный формат отчетности. Для нас важно, чтобы общество видела не только отдельные цифры, но и понимала всю логику работы фонда: в рамках какой программы осуществляется деятельность, какую цель она преследует и какой результат обеспечивает.

В то же время мы будем сохранять надлежащий финансовый и документальный контроль, ответственно работать с конфиденциальной и чувствительной информацией и развивать управленческие механизмы по мере роста фонда.

В БФ "Хартия" нет расходов, которые существуют сами по себе. За каждым направлением стоят конкретная потребность, определённая благотворительная цель и результат, которого мы должны достичь.