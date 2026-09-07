БФ "Хартія" залучив за чотири роки майже 715 млн грн на допомогу військовим та успішно пройшов незалежний аудит Baker Tilly

Засновник БФ "Хартія" Всеволод Кожемяко підбив підсумки чотирьох років роботи фонду (2022–2025 рр.), за які було залучено майже 715 млн грн на забезпечення 2-го корпусу Нацгвардії України. Незалежний аудит міжнародної компанії Baker Tilly підтвердив прозорість усіх витрат та висловив немодифіковану думку щодо фінансової звітності.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

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31 липня 2026 року завершився незалежний аудит звіту БФ "Хартія" про джерела та використання коштів за 2022–2025 роки. Перевірку провела компанія Baker Tilly Ukraine, яка понад 25 років працює у сфері аудиту та консалтингу і є незалежним членом Baker Tilly International. У 2026 році міжнародна мережа посіла восьме місце серед найбільших аудиторських мереж світу. Вона об’єднує понад 50 тисяч фахівців і представлена у 147 країнах і територіях.

Фахівці проаналізували банківські операції, надходження, витрати та напрями використання коштів. Немодифікована думка означає, що аудитори не виявили підстав змінювати свою оцінку достовірності звіту.

Засновник БФ "Хартія" Всеволод Кожемяко відповів на ключові запитання щодо діяльності фонду.

Чому фонд вирішив пройти незалежний аудит саме зараз?

За чотири роки масштаб організації змінився у десятки разів. У 2022 році загальний обсяг надходжень становив 14,5 млн грн, а у 2025-му — вже 354 млн грн. Загалом за 2022–2025 роки фонд отримав майже 715 млн грн.

Разом із сумами зростали кількість закупівель, обсяг документів, складність логістики та відповідальність перед людьми й компаніями, які нам допомагають. Тому ми вирішили передати фінансову інформацію за весь цей період на перевірку незалежній компанії міжнародного рівня.

Як виник фонд і хто забезпечив основну частину його надходжень?

БФ "Хартія" був створений у 2022 році для підтримки добровольчого формування "Хартія". Державне забезпечення для нього не було передбачене, а добровольці не отримували зарплат, тому допомоги потребували і сам підрозділ, і родини бійців.

Від самого початку я особисто звертався до власників великих бізнесів, розповідав, що нам необхідно, і вони долучалися до підтримки. Ця модель збереглася й сьогодні: з ключовими партнерами фонду я спілкуюся безпосередньо. Вони довіряють мені, бачать результати роботи "Хартії" та знають, що можуть у будь-який момент поставити запитання щодо профінансованих напрямів або отримати звіт.

Відтоді "Хартія" виросла до 2-го корпусу Національної гвардії України, який є одним із найефективніших військових формувань країни.

Про частину партнерств ми розповідаємо публічно, однак деякі донори воліють залишатися анонімними. Для когось це питання безпеки або внутрішньої політики компанії. Крім того, у певних західних країнах пряма підтримка військових потреб може сприйматися неоднозначно. Ми поважаємо позицію партнерів і не розкриваємо їхніх імен без згоди.

Саме приватні донори, насамперед компанії та їхні власники, забезпечують основну частину надходжень фонду. Водночас публічні монозбори принесли 49,6 млн грн — близько 7% від загальної суми. Кожен такий збір має конкретну мету: перед його початком ми погоджуємо з корпусом потребу та визначаємо, яке обладнання і в кого плануємо закупити.

Що конкретно отримали військові за ці чотири роки?

Основним напрямом від початку було і залишається забезпечення підрозділів. Фонд працює як інструмент швидкого реагування: отримує потребу від військових і намагається якнайшвидше знайти фінансування, закупити та передати необхідне.

За 2022–2025 роки підрозділи отримали від фонду:

понад 970 дронів DJI та Autel, зокрема Mavic 3T, 3E, 3 Pro, Matrice 4T і 4E;

понад 1 143 FPV-дрони різних видів і модифікацій;

системи радіоелектронної боротьби, засоби протидії безпілотникам та комплектуючі до них;

понад 140 приладів нічного бачення AGM PVS-14;

системи зв’язку, супутниковий інтернет і комплекти Starlink;

близько 15 тисяч кілометрів оптоволокна для FPV-систем;

автомобілі, генератори та інше енергетичне обладнання;

матеріали й обладнання для облаштування командних пунктів 2-го корпусу НГУ "Хартія".

Один з поточних масштабних проєктів — "Куп’янські вампіри". У його межах військовим уже передано 135 безпілотників "Вампір". Ще десять проходять договірний процес, а збір триває.

Ось це і є справжній результат роботи фонду. Не цифра у фінансовому звіті, а дрон у небі, зв’язок на позиції, нічне бачення у військового, генератор у командному пункті. Гроші для благодійного фонду не можуть бути кінцевим результатом. Результат починається тоді, коли необхідне обладнання опиняється в руках військових.

Хто визначає потреби і як відбувається закупівля?

Ми не вирішуємо за військових, що їм потрібно. Корпус визначає пріоритети, технічні характеристики та необхідну кількість обладнання. Фонд знаходить фінансування, працює з постачальниками, організовує оплату і доставку.

Насамперед ми купуємо те, на що не вистачає наявного державного забезпечення або що потрібно отримати швидше. Використовуємо експертизу "Хартії", тому не утримуємо окремий штат людей, які мали б дублювати роботу військових фахівців.

Після отримання товар вноситься до обліку, а його передача підтверджується документами. Завдяки цьому можна простежити шлях від надходження коштів до кінцевого отримувача. Всю цю інформацію отримали аудитори Baker Tilly.

Фонд працює із сотнями мільйонів гривень. Скільки коштує робота самої організації?

Окремий показник, який для мене багато говорить про ефективність фонду, — адміністративні витрати. У 2022 році вони становили 0,14% від надходжень, у 2023-му — 0,23%, у 2024-му — 0,74%, а у 2025-му — 0,76%. Тобто навіть після того, як річний обсяг надходжень зріс із 14,5 до 354 млн грн, частка адміністративних витрат не перевищила одного відсотка.

У середньому за чотири роки це близько 0,65% від загального обсягу надходжень. Якщо пояснити простіше, то з кожних 100 грн, отриманих фондом, на адміністративне забезпечення його роботи припадало приблизно 65 копійок.

Такого показника вдалося досягти завдяки компактній структурі. Частину організаційної роботи виконують працівники Групи АГРОТРЕЙД, які долучаються до діяльності фонду на волонтерських засадах і не отримують за це оплату від фонду. Це їхній внесок у підтримку військових.

Ми свідомо не створюємо дорогу адміністративну надбудову. Для організації, яка проводить сотні закупівель, веде бухгалтерський і податковий облік, перевіряє постачальників, організовує логістику та документує передачі, це принциповий результат. Система й команда фонду мають забезпечувати допомогу, а не ставати окремою метою його існування.

За якими основними програмами сьогодні працює БФ "Хартія"?

Ключовою залишається "Програма забезпечення підрозділів обладнанням", спрямована на закриття найтерміновіших потреб військовослужбовців.

Окрема програма "Заклик Хартії", спрямована на рекрутинг і залучення людей до служби у складі корпусу. Вона охоплює інформаційні кампанії, виготовлення та розміщення відео і фотоматеріалів, а також проведення рекрутингових, культурних та інших заходів.

Програма "Патронат" реалізується у співпраці з патронатною службою 2-го корпусу НГУ "Хартія". Вона спрямована на підтримку військовослужбовців і ветеранів, які отримали поранення, травми, контузії або каліцтва, а також їхніх сімей. Зокрема, йдеться про лікування та протезування.

Ще один напрям — "Хартія-Хаби". Це багатофункціональні центри, які допомагають зберігати і зміцнювати зв’язок між військом та суспільством. Фонд забезпечує оренду приміщень, придбання, постачання та утримання необхідних для їхньої роботи матеріально-технічних ресурсів.

Є також великі проєкти, про які ми не можемо розповідати з міркувань безпеки.

Усі ці програми різні, але працюють на одну мету: підсилювати військових під час служби, допомагати залучати нових людей і не залишати бійців сам на сам із наслідками поранень.

Як фонд змінився разом зі зростанням обсягів допомоги і яку роль відіграє Наглядова рада?

З 2022 року головним було швидко реагувати на запити добровольчого формування, а згодом — корпусу "Хартія". У міру зростання фонду з’являлися окремі благодійні напрями, внутрішні політики, процедури закупівель і розподіл управлінських повноважень. У 2025 році було створено Наглядову раду. Вона стала додатковим інституційним рівнем і зосередилася на стратегічному нагляді за діяльністю організації. Для нас важливо, щоб правила відповідали масштабу фонду, але не заважали оперативно виконувати замовлення військових.

Останнім часом про фонд з’являються матеріали з натяками на можливі порушення. Як ви на це реагуєте?

Фонд, який за чотири роки отримав близько 715 млн грн, має бути готовим до суспільної уваги. Запитання про походження коштів, закупівлі та результати роботи є нормальними, і ми готові на них відповідати. Водночас ми бачимо ознаки цілеспрямованої замовної інформаційної атаки. Я не хочу вигадувати, хто саме за нею стоїть. Але представники кількох редакцій уже повідомили нам, що їм надсилають матеріали про фонд і пропонують опублікувати їх за гроші. У цих текстах факти змішують із припущеннями, відсутність частини інформації у відкритому доступі подають як доказ можливих зловживань, а діяльність фонду намагаються пов’язати з історією мого приватного бізнесу.

Основою для матеріалів, які зараз намагаються поширити, став так званий "моніторинг" Центру громадського аналізу та контролю. Цю громадську організацію зареєстрували лише в січні цього року. Вона не має помітної історії попередніх досліджень, а її сторінка у Facebook на момент появи "моніторингу" мала одного читача. Коли організація без досвіду публічної роботи раптом готує масштабний матеріал, а його тези потім пропонують редакціям для платного розміщення, це дуже схоже на виконання конкретного замовлення. Ми не будемо відповідати емоційними дописами або сперечатися з кожним Telegram-каналом, у якому з’являтимуться подібні публікації. Якщо є конкретне запитання, на нього має бути конкретна відповідь. Якщо поширюють неправдиве твердження, ми вимагатимемо його виправлення. Наша позиція щодо діяльності фонду спирається на фінансові документи, пряме звітування перед партнерами, результати допомоги військовим і незалежний аудит Baker Tilly.

Що зміниться після аудиту?

Ми продовжуватимемо посилювати публічний формат звітування. Для нас важливо, щоб суспільство бачило не лише окремі цифри, а розуміло повну логіку роботи фонду: у межах якої програми здійснюється діяльність, яку мету вона має і який результат забезпечує.

Водночас ми зберігатимемо належний фінансовий і документальний контроль, відповідально працюватимемо з конфіденційною та чутливою інформацією і розвиватимемо управлінські механізми разом зі зростанням фонду.

У БФ "Хартія" немає витрат, які існують самі по собі. За кожним напрямом стоять конкретна потреба, визначена благодійна мета і результат, якого ми маємо досягти.