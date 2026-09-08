Утренняя атака дронов на Киев: в двух районах зафиксированы повреждения и пожар
В результате утренних атак дронов РФ на Киев появились новые повреждения.
Об этом сообщил в Telegram-канале мэр столицы Виталий Кличко, сообщает Цензор.НЕТ.
По словам Кличко, в Шевченковском районе в результате падения обломков произошел пожар в складских помещениях.
Также отмечается, что в Подольском районе повреждено здание. Пожара нет.
Экстренные службы в настоящее время направляются на места происшествий.
Более подробной информации об утренней атаке на данный момент нет.
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