Ранкова атака дронів на Київ: у двох районах є пошкодження та пожежа
Внаслідок ранкових дронових атак РФ на Київ є нові пошкодження.
Про це повідомив у телеграм-каналі мер столиці Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.
За словами Кличка, у Шевченківському районі, внаслідок падіння уламків, сталася пожежа в складських приміщеннях.
Також зазначається, що у Подільському пошкоджена будівля. Без пожежі.
Екстрені служби наразі прямують на місця.
Більше інформації щодо ранкової атаки на цю мить немає.
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