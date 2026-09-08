Ранкова атака дронів на Київ: у двох районах є пошкодження та пожежа

Внаслідок ранкових дронових атак РФ на Київ є нові пошкодження.

Про це повідомив у телеграм-каналі мер столиці Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.

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За словами Кличка, у Шевченківському районі, внаслідок падіння уламків, сталася пожежа в складських приміщеннях.

Також зазначається, що у Подільському пошкоджена будівля. Без пожежі.

Екстрені служби наразі прямують на місця.

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Більше інформації щодо ранкової атаки на цю мить немає.

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