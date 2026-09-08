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Новини Атака ракет і БпЛА на Київ
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Ранкова атака дронів на Київ: у двох районах є пошкодження та пожежа

шахеди атакують Київ

Внаслідок ранкових дронових атак РФ на Київ є нові пошкодження.

Про це повідомив у телеграм-каналі мер столиці Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.

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За словами Кличка, у Шевченківському районі, внаслідок падіння уламків, сталася пожежа в складських приміщеннях.

Також зазначається, що у Подільському пошкоджена будівля. Без пожежі.

Екстрені служби наразі прямують на місця.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нічна атака на Київ: триває гасіння пожеж у двох районах. ФОТОрепортаж

Більше інформації щодо ранкової атаки на цю мить немає.

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Київ (16983) обстріл (36586) дрони (8833)
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