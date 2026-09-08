Как только представители США покинули Украину, РФ начала масштабную атаку на Киев, - Сибига

После очередной массированной атаки России на Киев министр иностранных дел Украины Андрей Сибига призвал союзников не медлить с принятием решений об усилении поддержки и давления на Москву.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в посте в Х.

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"Как только миротворческие посланцы президента США покинули страну, Путин начал очередное масштабное и ужасное нападение на Киев, нанеся ущерб жилым районам и убив как минимум двух человек.

Его баллистические ракеты говорят громче, чем его слова о дипломатии. Удар за ударом по жилым домам нисколько не приближает его к победе в этой войне — это не что иное, как бессмысленный террор", — написал Сибига.

Украина призывает как можно скорее предоставить средства ПВО

Украина призывает партнеров безотлагательно принимать решения по усилению противовоздушной обороны.

"Каждый перехватчик, предоставленный Украине сейчас, — это спасенная жизнь", — заявил Сибига.

Также он подчеркнул, что ракеты, имеющиеся на складах союзников, в частности те, срок годности которых подходит к концу, должны использоваться для защиты украинского неба.

Отдельно он призвал европейские страны закрыть "российские дома" и не позволять сетям российского влияния продолжать деятельность в Европе.

"Давление на Москву способствует дипломатии — оно не препятствует ей. Более сильное давление приближает мир", — добавил Сибига.

Что предшествовало?

В ночь на 8 сентября Россия совершила массированную ракетно-дроновую атаку на Киев: