Как только представители США покинули Украину, РФ начала масштабную атаку на Киев, - Сибига
После очередной массированной атаки России на Киев министр иностранных дел Украины Андрей Сибига призвал союзников не медлить с принятием решений об усилении поддержки и давления на Москву.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в посте в Х.
"Как только миротворческие посланцы президента США покинули страну, Путин начал очередное масштабное и ужасное нападение на Киев, нанеся ущерб жилым районам и убив как минимум двух человек.
Его баллистические ракеты говорят громче, чем его слова о дипломатии. Удар за ударом по жилым домам нисколько не приближает его к победе в этой войне — это не что иное, как бессмысленный террор", — написал Сибига.
Украина призывает как можно скорее предоставить средства ПВО
Украина призывает партнеров безотлагательно принимать решения по усилению противовоздушной обороны.
"Каждый перехватчик, предоставленный Украине сейчас, — это спасенная жизнь", — заявил Сибига.
Также он подчеркнул, что ракеты, имеющиеся на складах союзников, в частности те, срок годности которых подходит к концу, должны использоваться для защиты украинского неба.
Отдельно он призвал европейские страны закрыть "российские дома" и не позволять сетям российского влияния продолжать деятельность в Европе.
"Давление на Москву способствует дипломатии — оно не препятствует ей. Более сильное давление приближает мир", — добавил Сибига.
Что предшествовало?
В ночь на 8 сентября Россия совершила массированную ракетно-дроновую атаку на Киев:
- Разрушения, падение обломков и пожары зафиксировали как минимум в пяти районах Киева.
- Повреждены жилые дома, в том числе многоэтажки, горели гаражи, автомобили и нежилые здания.
- Погибли два человека, число пострадавших возросло до 10, пятеро были госпитализированы.
- Спасатели проводили эвакуацию людей из поврежденных домов.
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