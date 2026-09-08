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Новости Обстрелы Киева
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Как только представители США покинули Украину, РФ начала масштабную атаку на Киев, - Сибига

Ночная атака РФ на Киев: 2 погибших, 10 пострадавших, в столице продолжаются пожары

После очередной массированной атаки России на Киев министр иностранных дел Украины Андрей Сибига призвал союзников не медлить с принятием решений об усилении поддержки и давления на Москву.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в посте в Х.

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"Как только миротворческие посланцы президента США покинули страну, Путин начал очередное масштабное и ужасное нападение на Киев, нанеся ущерб жилым районам и убив как минимум двух человек.

Его баллистические ракеты говорят громче, чем его слова о дипломатии. Удар за ударом по жилым домам нисколько не приближает его к победе в этой войне — это не что иное, как бессмысленный террор", — написал Сибига.

Украина призывает как можно скорее предоставить средства ПВО

Украина призывает партнеров безотлагательно принимать решения по усилению противовоздушной обороны.

"Каждый перехватчик, предоставленный Украине сейчас, — это спасенная жизнь", — заявил Сибига.

Также он подчеркнул, что ракеты, имеющиеся на складах союзников, в частности те, срок годности которых подходит к концу, должны использоваться для защиты украинского неба.

Отдельно он призвал европейские страны закрыть "российские дома" и не позволять сетям российского влияния продолжать деятельность в Европе.

"Давление на Москву способствует дипломатии — оно не препятствует ей. Более сильное давление приближает мир", — добавил Сибига.

Что предшествовало?

В ночь на 8 сентября Россия совершила массированную ракетно-дроновую атаку на Киев:

  • Разрушения, падение обломков и пожары зафиксировали как минимум в пяти районах Киева.
  • Повреждены жилые дома, в том числе многоэтажки, горели гаражи, автомобили и нежилые здания.
  • Погибли два человека, число пострадавших возросло до 10, пятеро были госпитализированы.
  • Спасатели проводили эвакуацию людей из поврежденных домов.

Автор: 

Киев (27397) обстрел (35280) Сибига Андрей (1133) Воздушные атаки на Киев (916)
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Топ комментарии
+8
Міністр соцмережі Х ощасливив українців черговим потужним дописом.
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08.09.2026 09:56 Ответить
+6
пздц ты мистер - очевидность , а у нас что война закончилась ? и как то по другому с кацапами было ?
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08.09.2026 09:56 Ответить
+2
так само ,коли обнюх в чергове їде клянчити грошей ,країну б'ють всім чим можна-закономірність чи щось інше???
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08.09.2026 09:58 Ответить

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