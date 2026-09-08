Щойно посланці США покинули Україну РФ почала масштабну атаку на Київ, - Сибіга

Після чергової масованої атаки Росії на Київ Україна глава МЗС Андрій Сибіга закликав союзників не зволікати з рішеннями щодо посилення підтримки та тиску на Москву.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в дописі у Х.

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"Щойно миротворчі посланці президента США покинули країну, Путін розпочав черговий масштабний і жахливий напад на Київ, завдавши шкоди житловим районам і вбивши щонайменше двох людей.

Його балістичні ракети говорять голосніше, ніж його слова про дипломатію. Удар за ударом по житлових будинках анітрохи не наближає його до перемоги у цій війні - це не що інше, як безглуздий терор", - написа Сибіга.

Україна закликає швидше надати засоби ППО

Україна закликає партнерів невідкладно ухвалювати рішення щодо посилення протиповітряної оборони.

"Кожен перехоплювач, наданий Україні зараз, - це врятоване життя", - заявив Сибіга.

Також наголосив, що ракети, які є на складах союзників, зокрема ті, термін придатності яких добігає кінця, мають використовуватися для захисту українського неба.

Окремо він закликав європейські країни закрити "російські будинки" та не дозволяти мережам російського впливу продовжувати діяльність у Європі.

"Тиск на Москву сприяє дипломатії - він не перешкоджає їй. Сильніший тиск наближає мир", - додав Сибіга.

Що передувало?

У ніч проти 8 вересня Росія здійснила масовану ракетно-дронову атаку на Київ: