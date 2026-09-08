Командующий Силами ТРО Плахута отметил воинов-разведчиков: "Благодаря вам мы знаем, что планирует враг"

Командующий Силами ТРО ВСУ генерал-майор Игорь Плахута по случаю Дня военной разведки Украины наградил военнослужащих-разведчиков Сил ТРО.

Об этом сообщили в Силах ТРО ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

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"Ваша работа часто остается незаметной. Большинство ваших операций никогда не станет достоянием общественности. Но именно благодаря вам Силы обороны знают, что планирует враг, наносят ему потери и лишают его возможности достигать своих целей. За каждой успешной операцией — ваш профессионализм, выдержка и готовность действовать там, где сложнее всего", — подчеркнул он.

Также Плахута почтил память разведчиков, отдавших жизнь за Родину.

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