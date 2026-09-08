РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
17230 посетителей онлайн
Новости Разведка Украины
505 1

Командующий Силами ТРО Плахута отметил воинов-разведчиков: "Благодаря вам мы знаем, что планирует враг"

Командующий Силами ТРО ВСУ генерал-майор Игорь Плахута по случаю Дня военной разведки Украины наградил военнослужащих-разведчиков Сил ТРО.

Об этом сообщили в Силах ТРО ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Подробности

"Ваша работа часто остается незаметной. Большинство ваших операций никогда не станет достоянием общественности. Но именно благодаря вам Силы обороны знают, что планирует враг, наносят ему потери и лишают его возможности достигать своих целей. За каждой успешной операцией — ваш профессионализм, выдержка и готовность действовать там, где сложнее всего", — подчеркнул он.

Также Плахута почтил память разведчиков, отдавших жизнь за Родину.

Смотрите: Украинский воин поразил российский "Шахед" из германского пулемета MG-42. ВИДЕО

Командующий Силами ТРО Плахута отметил воинов-разведчиков
Командующий Силами ТРО Плахута отметил воинов-разведчиков
Командующий Силами ТРО Плахута отметил воинов-разведчиков
Командующий Силами ТРО Плахута отметил воинов-разведчиков

Автор: 

разведка (4312) тероборона (378) Игорь Плахута (7)
Поделиться:
Подытожить:

Загрузка...

 
 