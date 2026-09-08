Командувач Сил ТРО Плахута відзначив воїнів-розвідників: Завдяки вам ми знаємо, що планує ворог

Командувач Сил ТРО ЗСУ генерал-майор Ігор Плахута з нагоди Дня воєнної розвідки України відзначив воїнів-розвідників Сил ТРО нагородами.

Про це повідомили у Силах ТРО ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"Ваша робота часто залишається невидимою. Більшість ваших операцій ніколи не стане публічною. Але саме завдяки вам Сили оборони знають, що планує ворог, завдають йому втрат і позбавляють його можливості досягати своїх цілей. За кожною успішною операцією - ваш професіоналізм, витримка та готовність діяти там, де найважче", - наголосив він.

Також Плахута вшанував пам'ять розвідників, які віддали життя за Батьківщину.

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