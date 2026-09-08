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Командувач Сил ТРО Плахута відзначив воїнів-розвідників: Завдяки вам ми знаємо, що планує ворог
Командувач Сил ТРО ЗСУ генерал-майор Ігор Плахута з нагоди Дня воєнної розвідки України відзначив воїнів-розвідників Сил ТРО нагородами.
Про це повідомили у Силах ТРО ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
"Ваша робота часто залишається невидимою. Більшість ваших операцій ніколи не стане публічною. Але саме завдяки вам Сили оборони знають, що планує ворог, завдають йому втрат і позбавляють його можливості досягати своїх цілей. За кожною успішною операцією - ваш професіоналізм, витримка та готовність діяти там, де найважче", - наголосив він.
Також Плахута вшанував пам'ять розвідників, які віддали життя за Батьківщину.
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