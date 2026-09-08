YouTube заблокировал ещё 31 канал российских артистов, пропагандистов и лиц, подпадающих под санкции
YouTube заблокировал на территории Украины 31 канал российских артистов-путинистов, пропагандистов и лиц, подпадающих под санкции.
Об этом сообщили в Центре противодействия дезинформации, передает Цензор.НЕТ.
Подробности
Основная часть заблокированных каналов — это ресурсы российских музыкальных исполнителей и деятелей культуры, которые поддерживают вооруженную агрессию России против Украины, выступают на пропагандистских концертах или находятся под санкциями СНБО.
В частности, заблокированы каналы:
- Филиппа Киркорова, Григория Лепса, Сергея Лазарева и Валерии;
- Ларисы Долиной, Ирины Аллегровой и группы "Пелагея";
- певцов-пропагандистов Дениса Майданова, Юлии Чичериной;
- оперных исполнителей Анны Нетребко и Василия Герелла.
Кроме того, заблокированы ресурсы компаний, подпадающих под санкции, в частности "Kaspersky Russia".
"Эти ресурсы работали на российскую пропаганду, прославляли военных преступников и поддерживали вооруженную агрессию РФ против Украины", — пишут в ЦПД,
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