YouTube заблокировал ещё 31 канал российских артистов, пропагандистов и лиц, подпадающих под санкции

YouTube заблокировал на территории Украины 31 канал российских артистов-путинистов, пропагандистов и лиц, подпадающих под санкции.

Об этом сообщили в Центре противодействия дезинформации, передает Цензор.НЕТ.

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Основная часть заблокированных каналов — это ресурсы российских музыкальных исполнителей и деятелей культуры, которые поддерживают вооруженную агрессию России против Украины, выступают на пропагандистских концертах или находятся под санкциями СНБО.

В частности, заблокированы каналы:

Филиппа Киркорова, Григория Лепса, Сергея Лазарева и Валерии;

Ларисы Долиной, Ирины Аллегровой и группы "Пелагея";

певцов-пропагандистов Дениса Майданова, Юлии Чичериной;

оперных исполнителей Анны Нетребко и Василия Герелла.

Кроме того, заблокированы ресурсы компаний, подпадающих под санкции, в частности "Kaspersky Russia".

"Эти ресурсы работали на российскую пропаганду, прославляли военных преступников и поддерживали вооруженную агрессию РФ против Украины", — пишут в ЦПД,

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