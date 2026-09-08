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Новини
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YouTube заблокував ще 31 канал російських артистів, пропагандистів і підсанкційних осіб

YouTube заблокував ще 31 пропагандистський канал

YouTube заблокував на території України 31 канал російських артистів-Путіністів, пропагандистів і підсанкційних осіб.

Про це повідомили у Центрі протидії дезінформації, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Основна частина заблокованих каналів - це ресурси російських музичних виконавців та діячів культури, які підтримують збройну агресію Росії проти України, виступають на пропагандистських концертах або перебувають під санкціями РНБО.

Зокрема, заблоковано канали:

  • Філіпа Кіркорова, Григорія Лепса, Сергія Лазарєва та Валерії;
  • Лариси Доліної, Ірини Аллєгрової та гурту "Пелагея";
  • співаків-пропагандистів Дениса Майданова, Юлії Чичеріної;
  • оперних виконавців Анни Нетребко та Василя Герелла.

Крім того, заблоковано ресурси підсанкційних компаній, зокрема "Kaspersky russia".

"Ці ресурси працювали на російську пропаганду, глорифікували воєнних злочинців і підтримували збройну агресію РФ проти України", - пишуть у ЦПД,

Читайте: YouTube заблокував в Україні канали російського пропагандистського мультсеріалу "Маша та Ведмідь"

Автор: 

YouTube (121) пропаганда (3038) росія (47654) блокування (574) ЦПД (289)
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Топ коментарі
+6
Треба частіше кидати скарги на пропаганду тероризму всім болотяним ютуберам
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08.09.2026 11:34 Відповісти
+3
ютуб не заблокував, а просто не показує тим у кого реєстрація в Ютубі вказано Україна
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08.09.2026 11:30 Відповісти
+1
Это чтобы не портить нервы украинским пользователям.
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08.09.2026 11:33 Відповісти

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