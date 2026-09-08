YouTube заблокував ще 31 канал російських артистів, пропагандистів і підсанкційних осіб
YouTube заблокував на території України 31 канал російських артистів-Путіністів, пропагандистів і підсанкційних осіб.
Про це повідомили у Центрі протидії дезінформації, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
Основна частина заблокованих каналів - це ресурси російських музичних виконавців та діячів культури, які підтримують збройну агресію Росії проти України, виступають на пропагандистських концертах або перебувають під санкціями РНБО.
Зокрема, заблоковано канали:
- Філіпа Кіркорова, Григорія Лепса, Сергія Лазарєва та Валерії;
- Лариси Доліної, Ірини Аллєгрової та гурту "Пелагея";
- співаків-пропагандистів Дениса Майданова, Юлії Чичеріної;
- оперних виконавців Анни Нетребко та Василя Герелла.
Крім того, заблоковано ресурси підсанкційних компаній, зокрема "Kaspersky russia".
"Ці ресурси працювали на російську пропаганду, глорифікували воєнних злочинців і підтримували збройну агресію РФ проти України", - пишуть у ЦПД,
Топ коментарі
+6 Georgi luckman
показати весь коментар08.09.2026 11:34 Відповісти Посилання
+3 Michael Esman
показати весь коментар08.09.2026 11:30 Відповісти Посилання
+1 Malloy Kumpfer
показати весь коментар08.09.2026 11:33 Відповісти Посилання
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