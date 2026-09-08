YouTube заблокував ще 31 канал російських артистів, пропагандистів і підсанкційних осіб

YouTube заблокував на території України 31 канал російських артистів-Путіністів, пропагандистів і підсанкційних осіб.

Про це повідомили у Центрі протидії дезінформації, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Основна частина заблокованих каналів - це ресурси російських музичних виконавців та діячів культури, які підтримують збройну агресію Росії проти України, виступають на пропагандистських концертах або перебувають під санкціями РНБО.

Зокрема, заблоковано канали:

Філіпа Кіркорова, Григорія Лепса, Сергія Лазарєва та Валерії;

Лариси Доліної, Ірини Аллєгрової та гурту "Пелагея";

співаків-пропагандистів Дениса Майданова, Юлії Чичеріної;

оперних виконавців Анни Нетребко та Василя Герелла.

Крім того, заблоковано ресурси підсанкційних компаній, зокрема "Kaspersky russia".

"Ці ресурси працювали на російську пропаганду, глорифікували воєнних злочинців і підтримували збройну агресію РФ проти України", - пишуть у ЦПД,

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