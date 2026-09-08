СБУ и Нацполиция раскрыли 5 схем для уклонистов: задержаны 11 организаторов
СБУ и Нацполиция пресекли 5 схем уклонения от мобилизации и незаконного выезда за границу. Задержаны 11 организаторов, суммы достигали 22 тысяч долларов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в пресс-центре СБУ.
Во Львовской области действовала преступная организация
Во Львовской области задержали семерых участников преступной организации. Они за деньги помогали военнообязанным уклоняться от призыва, а мобилизованным - незаконно увольняться со службы.
К схеме были привлечены члены ВЛК, должностные лица больниц и воинских частей, а также сотрудники ТЦК. За сумму до 20 тысяч долларов клиентам предлагали оформление фиктивных медицинских документов, установление II группы инвалидности и снятие с воинского учета по состоянию здоровья.
Другие схемы раскрыли в четырех областях
В Ровенской области задержали адвоката, организовавшего изготовление фиктивных медицинских документов о "тяжелых" заболеваниях. К схеме он привлек должностных лиц экспертных комиссий по оценке повседневного функционирования человека. Стоимость услуги составляла 9 тысяч долларов.
В Донецкой области подозрение было предъявлено бывшему сотруднику Покровского ТЦК. Он с помощью связей в местной ВЛК предлагал снять военнообязанных с розыска и учета на основании поддельных медицинских заключений. Взятки достигали 22 тысяч долларов.
В Черкасской области задержали жительницу Смелянского района, которая за $10 тысяч обещала оформить "бронь" от мобилизации с помощью фиктивных диагнозов. Для этого она привлекла знакомых сотрудников ВЛК и ТЦК.
В Кировоградской области СБУ разоблачила жителя Александрии, который распространял в Telegram-чатах информацию о местах базирования и маршрутах мобильных групп ТЦК и призывал уклоняться от призыва. У его аккаунта было более 4,4 тысячи подписчиков.
Фигурантам грозит до 12 лет лишения свободы
Задержанным и подозреваемым инкриминируют, в частности, незаконную переправку лиц через государственную границу, злоупотребление влиянием, создание и участие в преступной организации, а также препятствование законной деятельности ВСУ.
В зависимости от квалификации преступлений им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль