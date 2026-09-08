СБУ та Нацполіція викрили 5 схем для ухилянтів: затримано 11 організаторів

СБУ та Нацполіція заблокували 5 схем ухилення від мобілізації та незаконного виїзду за кордон. Затримано 11 організаторів, суми сягали $22 тисяч.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у пресцентрі СБУ.

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На Львівщині діяла злочинна організація

У Львівській області затримали сімох учасників злочинної організації. Вони за гроші допомагали військовозобов’язаним уникати призову, а мобілізованим - незаконно звільнятися зі служби.

До схеми залучили членів ВЛК, посадовців лікарень і військових частин та співробітників ТЦК. За до $20 тисяч клієнтам пропонували оформлення фіктивних медичних документів, встановлення II групи інвалідності та зняття з військового обліку за станом здоров’я.

Інші схеми викрили у чотирьох областях

На Рівненщині затримали адвоката, який організував виготовлення фіктивних медичних документів про "тяжкі" захворювання. До схеми він залучив посадовців експертних команд з оцінювання повсякденного функціонування особи. Вартість послуги становила $9 тисяч.

На Донеччині підозру отримав колишній співробітник Покровського ТЦК. Він за допомогою зв’язків у місцевій ВЛК пропонував зняти військовозобов’язаних із розшуку та обліку на підставі підроблених медичних висновків. Хабарі сягали $22 тисяч.

У Черкаській області затримали мешканку Смілянського району, яка за $10 тисяч обіцяла оформити "бронь" від мобілізації за допомогою фіктивних діагнозів. Для цього вона залучила знайомих працівників ВЛК і ТЦК.

На Кіровоградщині СБУ викрила мешканця Олександрії, який поширював у Telegram-чатах інформацію про місця базування та маршрути мобільних груп ТЦК і закликав ухилятися від призову. Його акаунт мав понад 4,4 тисячі підписників.

Фігурантам загрожує до 12 років ув’язнення

Затриманим та підозрюваним інкримінують, зокрема, незаконне переправлення осіб через державний кордон, зловживання впливом, створення та участь у злочинній організації, а також перешкоджання законній діяльності ЗСУ.

Залежно від кваліфікації злочинів їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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