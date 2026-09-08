В Запорожье погиб журналист и медиадизайнер Руслан Рудукан: служил оператором БПЛА

Во время выполнения боевого задания в Запорожской области погиб журналист, полиграфический дизайнер и военнослужащий Руслан Рудукан. Он служил оператором БПЛА и погиб 30 августа вблизи Заречного.

О гибели военного сообщила его сестра Инна Рудукан. Информацию о нём также обнародовал Национальный союз журналистов Украины, передаёт Цензор.НЕТ.

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В 2000-х годах Рудукан работал журналистом. Публиковался в черкасской газете "Пресс-Центр", где писал о местной экономике и власти, сотрудничал с изданием "Строительство и реконструкция". Особое внимание в своих материалах уделял историко-архитектурному наследию Умани.

Много лет Рудукан также работал в области полиграфического дизайна и газетной верстки. Верстал издания "Деловая Черкащина", "Черкасский регион", "Чернобыльская газета", "Родная Черкащина" и "Народная правда".

В армию он поступил осенью 2024 года, хотя, по словам сестры, пытался сделать это и раньше. Из-за проблем со здоровьем ему несколько раз отказывали в призыве на службу. До мобилизации Рудукан был волонтером.

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Во время службы военный, в частности, находился в Мирнограде. По словам сестры, семья пыталась убедить его перевестись в подразделение, расположенное дальше от боевых действий, однако он не хотел покидать сослуживцев.

Руслан Рудукан служил оператором беспилотных летательных аппаратов 2-го инженерно-саперного отделения инженерно-саперного взвода мотопехотного батальона.

Он погиб 30 августа 2026 года вблизи населённого пункта Заречное Запорожского района во время выполнения боевого задания.

С Русланом Рудуканом простились 7 сентября в Умани.

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