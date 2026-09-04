Под Покровском погиб военный и пластун Владислав Ильин: более года его считали пропавшим без вести

В Донецкой области при выполнении боевого задания погиб военнослужащий 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных запорожцев, член организации "Пласт" Владислав Ильин с позывным "Тимати". Более года защитника считали пропавшим без вести, пока его личность не подтвердила ДНК-экспертиза.

Об этом сообщил председатель Краевого совета "Пласта" Юрий Юзич, передает Цензор.НЕТ.

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Владислав Ильин был родом из Сум. Он воспитывался в "Пласте" в Николаеве и в 2017 году участвовал в лагере военного пластования "Легион", занимался спортом и борьбой.

В том же году добровольно поступил на военную службу и до 2021 года служил в бригаде морской пехоты имени Михаила Билинского. После увольнения учился на слесаря и работал официантом в Сумах.

После начала полномасштабного вторжения России Ильин был мобилизован в 72-ю ОМБр. Участвовал в боях за Угледар, где в 2024 году получил ранения в щеку и шею. После лечения и реабилитации вернулся на фронт.

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В качестве сапера инженерно-саперного отделения Владислав вместе с тремя сослуживцами выполнял боевую задачу вблизи села Троицкое Покровского района.

Во время российского минометного обстрела взорвались противотанковые мины, находившиеся рядом с позицией. Все четверо военнослужащих погибли на месте.

Тела долгое время не могли идентифицировать, поэтому Владислава более года официально считали пропавшим без вести. Впоследствии его личность подтвердили по результатам ДНК-экспертизы останков.

У защитника остались невеста, мать, родные и друзья. По словам Юзича, Владислав Ильин стал 90-м пластуном, погибшим на фронте или умершим от травм, полученных во время войны.

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